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  • Прогноз на точный счет матча «Динамо» – «Спартак», Зимний кубок РПЛ, 7 февраля 2025 года

Прогноз на точный счет матча «Динамо» – «Спартак», Зимний кубок РПЛ, 7 февраля 2025 года

7 февраля в рамках 3-го тура Зимнего кубка РПЛ «Динамо» встретится со «Спартаком». Обе команды демонстрируют хорошую форму, что делает матч особенно интригующим.

«Динамо»

«Динамо» в последних матчах показывает стабильную игру. В последних 5 играх команда забила 7 голов, пропустив при этом 4. Это подчеркивает их сбалансированность в атаке и обороне. В среднем «Динамо» забивает 1.40 гола за матч и пропускает 0.80, что делает их одним из самых дисциплинированных коллективов в текущем сезоне.

Команда не проигрывает в 5 из 7 последних матчей, что говорит об их уверенности и стабильности.

Последние матчи «Динамо»

  • Краснодар 1:0 Динамо (товарищеский матч, 04.02.2025)
  • Динамо 4:1 Химки (Премьер-лига, 08.12.2024)
  • Ахмат 1:1 Динамо (Премьер-лига, 02.12.2024)
  • Локомотив 0:1 Динамо (Кубок России, победа по пенальти 4:3, 28.11.2024)
  • Факел 1:1 Динамо (Премьер-лига, 24.11.2024)

«Спартак»

«Спартак» находится в отличной форме, выиграв 4 последних матча. В последних 5 играх команда забила 14 голов, что подчеркивает их мощь в атаке. При этом оборона выглядит надежно – всего 5 пропущенных голов за тот же период.

В среднем «Спартак» забивает 2.80 гола за матч и пропускает 1.00, что делает их одним из самых результативных коллективов в текущем сезоне.

Последние матчи «Спартак»

  • Спартак 4:1 Астана (товарищеский матч, 02.02.2025)
  • Спартак 3:2 Краснодар (товарищеский матч, 30.01.2025)
  • Спартак 3:0 Пари НН (Премьер-лига, 07.12.2024)
  • Краснодар 0:3 Спартак (Премьер-лига, 01.12.2024)
  • Ростов 2:1 Спартак (Кубок России, 27.11.2024)

Личные встречи

История очных матчей показывает преимущество «Спартака». В последних 7 встречах «Спартак» не проиграл в 5 матчах, забив в каждом из них.

Последние встречи

  • Динамо 2:3 Спартак (2024, Кубок России)
  • Спартак 2:2 Динамо (2024, Премьер-лига)
  • Спартак 3:0 Динамо (2024, Кубок России)
  • Динамо 1:1 Спартак (2024, товарищеский матч, победа по пенальти 5:4)
  • Динамо 0:2 Спартак (2024, Кубок России)

Статистика команд

«Динамо»

  • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 0.80
  • Забитые голы в последних 5 играх: 7 (1.4 за матч)
  • Пропущенные голы в последних 5 играх: 4 (0.8 за матч)
  • Форма: 3 победы, 2 ничьи, 0 поражений в последних 5 матчах

«Спартак»

  • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.80, пропускает – 1.00
  • Забитые голы в последних 5 играх: 14 (2.8 за матч)
  • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5 (1.0 за матч)
  • Форма: 4 победы, 0 ничьих, 1 поражение в последних 5 матчах

Прогноз на матч «Динамо» – «Спартак»

«Спартак» выглядит фаворитом в этом матче благодаря своей текущей форме и мощной атаке. Однако «Динамо» демонстрирует стабильность и надежную оборону, что может создать проблемы для соперника.

Ожидается, что «Спартак» сможет забить несколько голов, но «Динамо» также может ответить, учитывая их атакующий потенциал.

Рекомендации для ставок

  • Победа «Спартак» – коэффициент 2.10
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 1:2 в пользу «Спартак» за коэффициент 9.00.

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Источник: «Бомбардир»

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06.02.2025 15:56
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