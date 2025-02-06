7 февраля в рамках 3-го тура Зимнего кубка РПЛ «Динамо» встретится со «Спартаком». Обе команды демонстрируют хорошую форму, что делает матч особенно интригующим.
«Динамо»
«Динамо» в последних матчах показывает стабильную игру. В последних 5 играх команда забила 7 голов, пропустив при этом 4. Это подчеркивает их сбалансированность в атаке и обороне. В среднем «Динамо» забивает 1.40 гола за матч и пропускает 0.80, что делает их одним из самых дисциплинированных коллективов в текущем сезоне.
Команда не проигрывает в 5 из 7 последних матчей, что говорит об их уверенности и стабильности.
Последние матчи «Динамо»
- Краснодар 1:0 Динамо (товарищеский матч, 04.02.2025)
- Динамо 4:1 Химки (Премьер-лига, 08.12.2024)
- Ахмат 1:1 Динамо (Премьер-лига, 02.12.2024)
- Локомотив 0:1 Динамо (Кубок России, победа по пенальти 4:3, 28.11.2024)
- Факел 1:1 Динамо (Премьер-лига, 24.11.2024)
«Спартак»
«Спартак» находится в отличной форме, выиграв 4 последних матча. В последних 5 играх команда забила 14 голов, что подчеркивает их мощь в атаке. При этом оборона выглядит надежно – всего 5 пропущенных голов за тот же период.
В среднем «Спартак» забивает 2.80 гола за матч и пропускает 1.00, что делает их одним из самых результативных коллективов в текущем сезоне.
Последние матчи «Спартак»
- Спартак 4:1 Астана (товарищеский матч, 02.02.2025)
- Спартак 3:2 Краснодар (товарищеский матч, 30.01.2025)
- Спартак 3:0 Пари НН (Премьер-лига, 07.12.2024)
- Краснодар 0:3 Спартак (Премьер-лига, 01.12.2024)
- Ростов 2:1 Спартак (Кубок России, 27.11.2024)
Личные встречи
История очных матчей показывает преимущество «Спартака». В последних 7 встречах «Спартак» не проиграл в 5 матчах, забив в каждом из них.
Последние встречи
- Динамо 2:3 Спартак (2024, Кубок России)
- Спартак 2:2 Динамо (2024, Премьер-лига)
- Спартак 3:0 Динамо (2024, Кубок России)
- Динамо 1:1 Спартак (2024, товарищеский матч, победа по пенальти 5:4)
- Динамо 0:2 Спартак (2024, Кубок России)
Статистика команд
«Динамо»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 0.80
- Забитые голы в последних 5 играх: 7 (1.4 за матч)
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 4 (0.8 за матч)
- Форма: 3 победы, 2 ничьи, 0 поражений в последних 5 матчах
«Спартак»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.80, пропускает – 1.00
- Забитые голы в последних 5 играх: 14 (2.8 за матч)
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 5 (1.0 за матч)
- Форма: 4 победы, 0 ничьих, 1 поражение в последних 5 матчах
Прогноз на матч «Динамо» – «Спартак»
«Спартак» выглядит фаворитом в этом матче благодаря своей текущей форме и мощной атаке. Однако «Динамо» демонстрирует стабильность и надежную оборону, что может создать проблемы для соперника.
Ожидается, что «Спартак» сможет забить несколько голов, но «Динамо» также может ответить, учитывая их атакующий потенциал.
Рекомендации для ставок
- Победа «Спартак» – коэффициент 2.10
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
Прогноз на точный счет
Рекомендация: 1:2 в пользу «Спартак» за коэффициент 9.00.
С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 15000 ₽!