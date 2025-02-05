«Зенит» собирается побить трансферный рекорд Бразилии, «Динамо» договорилось с капитаном «Ростова», штраф Дзюбы за интервью и другие новости

«Зенит» отказал европейским клубам в аренде защитника

Капитан «Ростова» Глебов согласовал контракт с «Динамо»: известны зарплата и сумма возможного трансфера

«Ростов» принял решение по Селихову

«Милан» арендовал Феликса у «Челси»

Дзюбу оштрафовали на крупную сумму за интервью «Матч ТВ» – есть аргументация от комитета по этике РФС

Личка прояснил будущее Бителло в «Динамо»

«Спартак» и еще два клуба РПЛ следят за 19-летним вингером, играющим в Азербайджане

«Зенит» ушел от поражения в концовке и победил ЦСКА по пенальти в Зимнем кубке РПЛ, «Краснодар» в меньшинстве обыграл «Динамо» в матче с потасовкой

Спортивный директор «Спартака» улетел в Барселону для завершения двух сделок – известна причина задержки трансфера Илича

«Фламенго» ответил на 30-миллионное предложение «Зенита» по Уэсли – российский клуб собирается побить трансферный рекорд Бразилии