«Зенит» собирается побить трансферный рекорд Бразилии, «Динамо» договорилось с капитаном «Ростова», штраф Дзюбы за интервью и другие новости

«Зенит» отказал европейским клубам в аренде защитника
Капитан «Ростова» Глебов согласовал контракт с «Динамо»: известны зарплата и сумма возможного трансфера
«Ростов» принял решение по Селихову
«Милан» арендовал Феликса у «Челси»
Дзюбу оштрафовали на крупную сумму за интервью «Матч ТВ» – есть аргументация от комитета по этике РФС
Личка прояснил будущее Бителло в «Динамо»
«Спартак» и еще два клуба РПЛ следят за 19-летним вингером, играющим в Азербайджане
«Зенит» ушел от поражения в концовке и победил ЦСКА по пенальти в Зимнем кубке РПЛ, «Краснодар» в меньшинстве обыграл «Динамо» в матче с потасовкой
Спортивный директор «Спартака» улетел в Барселону для завершения двух сделок – известна причина задержки трансфера Илича
«Фламенго» ответил на 30-миллионное предложение «Зенита» по Уэсли – российский клуб собирается побить трансферный рекорд Бразилии