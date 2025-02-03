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  • «Не кризис, а стабильность»: в РФС прокомментировали безальтернативные выборы Дюкова

«Не кризис, а стабильность»: в РФС прокомментировали безальтернативные выборы Дюкова

Советник президента РФС Алексей Сорокин прокомментировал итоги перевыборов.

  • Накануне на конференции РФС на новый срок избран президент Александр Дюков.
  • Других кандидатов не было.
  • Дюков в РФС с 2019 года.

«То, что Александр Дюков – единственный кандидат, говорит о стабильности, а не о кризисе конкурентной среды в российском футболе. Вас не удивляет, что президенты ФИФА и УЕФА избраны безальтернативно?

Это точно не признак кризиса. Пусть это звучит немного высокопарно, но это определенный признак единства и стабильной, ритмичной работы администрации. Есть чем похвалиться в плане достижений. Ни о каком кризисе речи не идет», – сказал Сорокин.

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Источник: «Р-Спорт»

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03.02.2025 13:24
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Комментарии (6)
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Тинез Розоп
1738578677
Бомбардир. Уже седьмой день подряд. Соточку сегодня украли. Пора следователей Ваших подключать. Уже не смешно…
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NewLife
1738580182
"Не кризис, а стабильность" Не стабильность, а стабилизец)))
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...короче
1738580493
...осталось теперь, только распределить места команд в финальной турнирной таблице...
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rash1959
1738588074
все языки одновременно залезли в дюковскую жопу.
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timon2401
1738600901
на что то очень похоже))))
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