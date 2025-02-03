«Не кризис, а стабильность»: в РФС прокомментировали безальтернативные выборы Дюкова

Советник президента РФС Алексей Сорокин прокомментировал итоги перевыборов.

Накануне на конференции РФС на новый срок избран президент Александр Дюков.

Других кандидатов не было.

Дюков в РФС с 2019 года.

«То, что Александр Дюков – единственный кандидат, говорит о стабильности, а не о кризисе конкурентной среды в российском футболе. Вас не удивляет, что президенты ФИФА и УЕФА избраны безальтернативно?

Это точно не признак кризиса. Пусть это звучит немного высокопарно, но это определенный признак единства и стабильной, ритмичной работы администрации. Есть чем похвалиться в плане достижений. Ни о каком кризисе речи не идет», – сказал Сорокин.