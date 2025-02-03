4 февраля в рамках 2-го тура Зимнего кубка РПЛ «Краснодар» встретится с «Динамо». Обе команды демонстрируют разную форму, что делает матч интригующим.
«Краснодар»
«Краснодар» в последних матчах показывает нестабильную игру. В последних 5 играх команда забила 6 голов, но при этом пропустила 10. Это указывает на проблемы как в атаке, так и в обороне. В среднем «Краснодар» забивает 1.20 гола за матч, но пропускает 2.00, что делает их уязвимыми в защите.
Однако «Краснодар» имеет преимущество в личных встречах с «Динамо», выиграв 3 последних матча. Это может стать психологическим преимуществом в предстоящей игре.
Последние матчи «Краснодар»:
- Спартак 3:2 Краснодар (товарищеский матч)
- Краснодар 1:1 Чэнду Жунчэн (товарищеский матч)
- Краснодар 0:0 Локомотив (Премьер-лига)
- Краснодар 0:3 Спартак (Премьер-лига)
- Тюмень 3:3 Краснодар (Кубок России, победа по пенальти 4:2)
«Динамо»
«Динамо» находится в хорошей форме, не проиграв в 5 последних матчах. В последних 5 играх команда забила 10 голов, что подчеркивает их мощь в атаке. При этом оборона выглядит надежно – всего 4 пропущенных гола за тот же период.
В среднем «Динамо» забивает 2.00 гола за матч и пропускает всего 0.80, что делает их одним из самых дисциплинированных коллективов в текущем сезоне.
Последние матчи «Динамо»:
- Динамо 4:1 Химки (Премьер-лига)
- Ахмат 1:1 Динамо (Премьер-лига)
- Локомотив 0:1 Динамо (Кубок России, победа по пенальти 4:3)
- Факел 1:1 Динамо (Премьер-лига)
- Динамо 3:1 Пари НН (Премьер-лига)
Личные встречи
История очных матчей показывает преимущество «Краснодара». В последних 7 встречах «Краснодар» выиграл 4 матча, а «Динамо» – только 1. Однако в последних матчах «Динамо» выглядит более уверенно, что может повлиять на исход предстоящей игры.
Последние встречи:
- Динамо 0:1 Краснодар (2024, Премьер-лига)
- Краснодар 1:0 Динамо (2024, Премьер-лига)
- Краснодар 1:1 Динамо (2023, Кубок России, победа по пенальти 4:2)
- Динамо 4:3 Краснодар (2023, Кубок России)
- Динамо 1:3 Краснодар (2023, Премьер-лига)
Статистика команд
«Краснодар»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 2.00
- Забитые голы в последних 5 играх: 6 (1.2 за матч)
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 10 (2.0 за матч)
- Форма: 1 победа, 2 ничьи, 2 поражения в последних 5 матчах
«Динамо»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 0.80
- Забитые голы в последних 5 играх: 10 (2.0 за матч)
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 4 (0.8 за матч)
- Форма: 3 победы, 2 ничьи, 0 поражений в последних 5 матчах
Прогноз на матч «Краснодар» – «Динамо»
«Динамо» выглядит фаворитом в этом матче благодаря своей текущей форме и надежной обороне. Однако «Краснодар» имеет историческое преимущество в личных встречах и может использовать домашнюю арену для создания проблем сопернику.
Ожидается, что «Динамо» сможет контролировать игру и забить несколько голов, но «Краснодар» также может ответить, учитывая их атакующий потенциал.
Рекомендации для ставок
- Победа «Динамо» – коэффициент 2.20
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
Прогноз на точный счет
Рекомендация: 1:2 в пользу «Динамо» за коэффициент 9.00.
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