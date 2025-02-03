4 февраля в рамках 2-го тура Зимнего кубка РПЛ «Краснодар» встретится с «Динамо». Обе команды демонстрируют разную форму, что делает матч интригующим.

«Краснодар»

«Краснодар» в последних матчах показывает нестабильную игру. В последних 5 играх команда забила 6 голов, но при этом пропустила 10. Это указывает на проблемы как в атаке, так и в обороне. В среднем «Краснодар» забивает 1.20 гола за матч, но пропускает 2.00, что делает их уязвимыми в защите.

Однако «Краснодар» имеет преимущество в личных встречах с «Динамо», выиграв 3 последних матча. Это может стать психологическим преимуществом в предстоящей игре.

Последние матчи «Краснодар»:

Спартак 3:2 Краснодар (товарищеский матч)

Краснодар 1:1 Чэнду Жунчэн (товарищеский матч)

Краснодар 0:0 Локомотив (Премьер-лига)

Краснодар 0:3 Спартак (Премьер-лига)

Тюмень 3:3 Краснодар (Кубок России, победа по пенальти 4:2)

«Динамо»

«Динамо» находится в хорошей форме, не проиграв в 5 последних матчах. В последних 5 играх команда забила 10 голов, что подчеркивает их мощь в атаке. При этом оборона выглядит надежно – всего 4 пропущенных гола за тот же период.

В среднем «Динамо» забивает 2.00 гола за матч и пропускает всего 0.80, что делает их одним из самых дисциплинированных коллективов в текущем сезоне.

Последние матчи «Динамо»:

Динамо 4:1 Химки (Премьер-лига)

Ахмат 1:1 Динамо (Премьер-лига)

Локомотив 0:1 Динамо (Кубок России, победа по пенальти 4:3)

Факел 1:1 Динамо (Премьер-лига)

Динамо 3:1 Пари НН (Премьер-лига)

Личные встречи

История очных матчей показывает преимущество «Краснодара». В последних 7 встречах «Краснодар» выиграл 4 матча, а «Динамо» – только 1. Однако в последних матчах «Динамо» выглядит более уверенно, что может повлиять на исход предстоящей игры.

Последние встречи:

Динамо 0:1 Краснодар (2024, Премьер-лига)

Краснодар 1:0 Динамо (2024, Премьер-лига)

Краснодар 1:1 Динамо (2023, Кубок России, победа по пенальти 4:2)

Динамо 4:3 Краснодар (2023, Кубок России)

Динамо 1:3 Краснодар (2023, Премьер-лига)

Статистика команд

«Краснодар»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 2.00

Забитые голы в последних 5 играх: 6 (1.2 за матч)

Пропущенные голы в последних 5 играх: 10 (2.0 за матч)

Форма: 1 победа, 2 ничьи, 2 поражения в последних 5 матчах

«Динамо»

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 0.80

Забитые голы в последних 5 играх: 10 (2.0 за матч)

Пропущенные голы в последних 5 играх: 4 (0.8 за матч)

Форма: 3 победы, 2 ничьи, 0 поражений в последних 5 матчах

Прогноз на матч «Краснодар» – «Динамо»

«Динамо» выглядит фаворитом в этом матче благодаря своей текущей форме и надежной обороне. Однако «Краснодар» имеет историческое преимущество в личных встречах и может использовать домашнюю арену для создания проблем сопернику.

Ожидается, что «Динамо» сможет контролировать игру и забить несколько голов, но «Краснодар» также может ответить, учитывая их атакующий потенциал.

Рекомендации для ставок

Победа «Динамо» – коэффициент 2.20

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 1:2 в пользу «Динамо» за коэффициент 9.00.

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