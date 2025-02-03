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  • Прогноз на точный счет матча «Зенит» – ЦСКА, Зимний кубок РПЛ, 4 февраля 2025 года

Прогноз на точный счет матча «Зенит» – ЦСКА, Зимний кубок РПЛ, 4 февраля 2025 года

4 февраля в рамках 2-го тура Зимнего кубка РПЛ «Зенит» встретится с ЦСКА. Обе команды демонстрируют разную форму, что делает матч интригующим.

«Зенит»

«Зенит» в последних матчах показывает нестабильную игру. В последних 5 играх команда забила 7 голов, но при этом пропустила 8. Это указывает на проблемы как в атаке, так и в обороне. Команда проиграла в 3 последних матчах, что подчеркивает их текущие трудности.

Однако «Зенит» продолжает забивать в 15 последних матчах, что говорит о наличии атакующего потенциала. В последних 5 играх команда забивает в среднем 1.40 гола за матч, но пропускает 1.60, что делает их уязвимыми в защите.

Последние матчи «Зенит»:

  • Зенит 1:2 Ноа (товарищеский матч)
  • Зенит 1:2 Акрон (Премьер-лига)
  • Зенит 2:3 Крылья Советов (Премьер-лига)
  • Ахмат 1:2 Зенит (Кубок России)
  • Оренбург 0:1 Зенит (Премьер-лига)

ЦСКА

ЦСКА находится в отличной форме, выиграв 4 последних матча. В последних 5 играх команда забила 11 голов, что подчеркивает их мощь в атаке. При этом оборона выглядит надежно – всего 3 пропущенных гола за тот же период.

В среднем ЦСКА забивает 2.20 гола за матч и пропускает всего 0.60, что делает их одним из самых дисциплинированных коллективов в текущем сезоне.

Последние матчи «ЦСКА»:

  • ЦСКА 1:0 Ростов (товарищеский матч)
  • Ордабасы 0:3 ЦСКА (товарищеский матч)
  • ЦСКА 4:1 АГМК (товарищеский матч)
  • Факел 0:1 ЦСКА (Премьер-лига)
  • ЦСКА 2:2 Рубин (Премьер-лига)

Личные встречи

История очных матчей показывает, что «Зенит» не проигрывает «ЦСКА» в 5 из 7 последних встреч. Однако в последних матчах «ЦСКА» выглядит более уверенно, что может повлиять на исход предстоящей игры.

Последние встречи:

  • ЦСКА 0:1 Зенит (2024, Премьер-лига)
  • Зенит 0:0 ЦСКА (2024, Кубок России, победа по пенальти 5:4)
  • Зенит 0:1 ЦСКА (2024, Премьер-лига)
  • ЦСКА 1:1 Зенит (2024, Кубок России)
  • ЦСКА 1:1 Зенит (2023, Премьер-лига)

Статистика команд

«Зенит»

  • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.60
  • Забитые голы в последних 5 играх: 7 (1.4 за матч)
  • Пропущенные голы в последних 5 играх: 8 (1.6 за матч)
  • Форма: 2 победы, 0 ничьих, 3 поражения в последних 5 матчах

ЦСКА

  • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.20, пропускает – 0.60
  • Забитые голы в последних 5 играх: 11 (2.2 за матч)
  • Пропущенные голы в последних 5 играх: 3 (0.6 за матч)
  • Форма: 4 победы, 1 ничья, 0 поражений в последних 5 матчах

Прогноз на матч «Зенит» – ЦСКА

ЦСКА выглядит фаворитом в этом матче благодаря своей текущей форме и надежной обороне. Однако «Зенит» имеет историческое преимущество в личных встречах и может использовать домашнюю арену для создания проблем сопернику.

Ожидается, что ЦСКА сможет контролировать игру и забить несколько голов, но «Зенит» также может ответить, учитывая их атакующий потенциал.

Рекомендации для ставок

  • Победа ЦСКА – коэффициент 2.10
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

  • Прогноз на точный счет

Рекомендация: 1:2 в пользу ЦСКА за коэффициент 9.00.

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Источник: «Бомбардир»

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03.02.2025 10:57
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