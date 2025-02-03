4 февраля в рамках 2-го тура Зимнего кубка РПЛ «Зенит» встретится с ЦСКА. Обе команды демонстрируют разную форму, что делает матч интригующим.
«Зенит»
«Зенит» в последних матчах показывает нестабильную игру. В последних 5 играх команда забила 7 голов, но при этом пропустила 8. Это указывает на проблемы как в атаке, так и в обороне. Команда проиграла в 3 последних матчах, что подчеркивает их текущие трудности.
Однако «Зенит» продолжает забивать в 15 последних матчах, что говорит о наличии атакующего потенциала. В последних 5 играх команда забивает в среднем 1.40 гола за матч, но пропускает 1.60, что делает их уязвимыми в защите.
Последние матчи «Зенит»:
- Зенит 1:2 Ноа (товарищеский матч)
- Зенит 1:2 Акрон (Премьер-лига)
- Зенит 2:3 Крылья Советов (Премьер-лига)
- Ахмат 1:2 Зенит (Кубок России)
- Оренбург 0:1 Зенит (Премьер-лига)
ЦСКА
ЦСКА находится в отличной форме, выиграв 4 последних матча. В последних 5 играх команда забила 11 голов, что подчеркивает их мощь в атаке. При этом оборона выглядит надежно – всего 3 пропущенных гола за тот же период.
В среднем ЦСКА забивает 2.20 гола за матч и пропускает всего 0.60, что делает их одним из самых дисциплинированных коллективов в текущем сезоне.
Последние матчи «ЦСКА»:
- ЦСКА 1:0 Ростов (товарищеский матч)
- Ордабасы 0:3 ЦСКА (товарищеский матч)
- ЦСКА 4:1 АГМК (товарищеский матч)
- Факел 0:1 ЦСКА (Премьер-лига)
- ЦСКА 2:2 Рубин (Премьер-лига)
Личные встречи
История очных матчей показывает, что «Зенит» не проигрывает «ЦСКА» в 5 из 7 последних встреч. Однако в последних матчах «ЦСКА» выглядит более уверенно, что может повлиять на исход предстоящей игры.
Последние встречи:
- ЦСКА 0:1 Зенит (2024, Премьер-лига)
- Зенит 0:0 ЦСКА (2024, Кубок России, победа по пенальти 5:4)
- Зенит 0:1 ЦСКА (2024, Премьер-лига)
- ЦСКА 1:1 Зенит (2024, Кубок России)
- ЦСКА 1:1 Зенит (2023, Премьер-лига)
Статистика команд
«Зенит»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.60
- Забитые голы в последних 5 играх: 7 (1.4 за матч)
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 8 (1.6 за матч)
- Форма: 2 победы, 0 ничьих, 3 поражения в последних 5 матчах
ЦСКА
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.20, пропускает – 0.60
- Забитые голы в последних 5 играх: 11 (2.2 за матч)
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 3 (0.6 за матч)
- Форма: 4 победы, 1 ничья, 0 поражений в последних 5 матчах
Прогноз на матч «Зенит» – ЦСКА
ЦСКА выглядит фаворитом в этом матче благодаря своей текущей форме и надежной обороне. Однако «Зенит» имеет историческое преимущество в личных встречах и может использовать домашнюю арену для создания проблем сопернику.
Ожидается, что ЦСКА сможет контролировать игру и забить несколько голов, но «Зенит» также может ответить, учитывая их атакующий потенциал.
Рекомендации для ставок
- Победа ЦСКА – коэффициент 2.10
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
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Прогноз на точный счет
Рекомендация: 1:2 в пользу ЦСКА за коэффициент 9.00.
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