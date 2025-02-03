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  • Стало известно, какой процент жителей России интересуется футболом

Стало известно, какой процент жителей России интересуется футболом

Президент РФС Александр Дюков заявил о задаче увеличивать футбольную аудиторию в стране.

«Мы планируем запуск двух новых программ, направленных на повышение эффективности работы с болельщиками.

Армия болельщиков – важная составляющая развития футбола. 72 процента населения страны интересуются футболом по данным Mediascope. Нашей задачей должно быть увеличение аудитории», – сказал Дюков.

  • Накануне Дюкова переизбрали на новый 4-летний срок.
  • Функционер возглавляет РФС с 2019 года.
  • Также Дюков возглавляет «Газпром нефть».

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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03.02.2025 08:59
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Комментарии (8)
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Борис34684
1738566655
Ваша задача по увеличению аудитории выполняется на двести процентов, такими методами как паспорт болельщика и фан уйди. Газпрем вместо реальных фанатов рекламируют преславутую банду "кафешка".
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темирхан
1738569048
интересно? это каким образом они подсчитывали? что-то я ни чего про какой-то подсчет не слышал.
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...короче
1738579711
...72% всех жителей РФ интересуются футболом???... Да вы бухаете там не по-детски!... Чуть не забыл... В детских садах вместо мультиков Матч ТВ смотрят регулярно сидя на горшках... Надеюсь, вы их тоже посчитали)...
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subbotaspartak
1738582635
72 процента населения страны... 50% мужчин слышали о футболе. 22% женщин думают, что их мужья ходят на футбол... Может так...
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acor94
1738584139
Не удивлюсь, если они на стадионе опрос проводили. Тогда ещё нормально будет.
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Каратель помойников
1738585678
72% ??? Откуда такие цифры? Это сказки из той же серии что бзденит самый популярный клуб в России (не путать с Питером)..вот так у нас все и делается,а потом некоторыйе болельщики доказывают мне что бздюков святой))) факед, узнаешь себя?)))
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Каратель помойников
1738585690
72% ??? Откуда такие цифры? Это сказки из той же серии что бзденит самый популярный клуб в России (не путать с Питером)..вот так у нас все и делается,а потом некоторыйе болельщики доказывают мне что бздюков святой))) факед, узнаешь себя?)))
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