Стало известно, какой процент жителей России интересуется футболом

Президент РФС Александр Дюков заявил о задаче увеличивать футбольную аудиторию в стране.
«Мы планируем запуск двух новых программ, направленных на повышение эффективности работы с болельщиками.
Армия болельщиков – важная составляющая развития футбола. 72 процента населения страны интересуются футболом по данным Mediascope. Нашей задачей должно быть увеличение аудитории», – сказал Дюков.
- Накануне Дюкова переизбрали на новый 4-летний срок.
- Функционер возглавляет РФС с 2019 года.
- Также Дюков возглавляет «Газпром нефть».