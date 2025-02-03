Стало известно, какой процент жителей России интересуется футболом

Президент РФС Александр Дюков заявил о задаче увеличивать футбольную аудиторию в стране.

«Мы планируем запуск двух новых программ, направленных на повышение эффективности работы с болельщиками.

Армия болельщиков – важная составляющая развития футбола. 72 процента населения страны интересуются футболом по данным Mediascope. Нашей задачей должно быть увеличение аудитории», – сказал Дюков.