Дюков высказался об аресте бывшего вице-президента РФС

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал задержание бывшего вице-президента организации Сергея Анохина.

– Какая ваша реакция на задержание Сергея Анохина?

– Я знаю, что задержание не имеет отношения к его деятельности во время работы вице‑президентом РФС. Больше информации у меня нет, ведется следствие, давайте дождемся результатов.