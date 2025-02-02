Дюков высказался об аресте бывшего вице-президента РФС

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал задержание бывшего вице-президента организации Сергея Анохина.
– Какая ваша реакция на задержание Сергея Анохина?
– Я знаю, что задержание не имеет отношения к его деятельности во время работы вице‑президентом РФС. Больше информации у меня нет, ведется следствие, давайте дождемся результатов.
- 51-летний Анохин был вице-президентом РФС в 2016–2019 годах и членом исполкома организации до 2022 года. Был президентом Московской федерации футбола в 2013–2022 годах.
- Ранее он также работал гендиректором «Химок», а до последнего времени занимал должность генерального директора букмекерской компании «Фонбет».
- По данным следствия, Анохин, желая избежать представления в следственные органы результатов оперативно‑розыскной деятельности органов ФСБ, связанных с хищением бюджетных денежных средств на его предыдущем месте работы, через посредников передал взятку в размере 60 миллионов рублей.
- Однако один из посредников и непосредственно оперативный сотрудник, которому полагалась взятка, принимали участие в оперативном эксперименте. После передачи денег цепочка посредников, а также директор компании были задержаны.
- 30 января Анохин был заключен под стражу на два месяца.
- Ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.