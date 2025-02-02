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Дюков высказался об аресте бывшего вице-президента РФС

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал задержание бывшего вице-президента организации Сергея Анохина.

– Какая ваша реакция на задержание Сергея Анохина?

– Я знаю, что задержание не имеет отношения к его деятельности во время работы вице‑президентом РФС. Больше информации у меня нет, ведется следствие, давайте дождемся результатов.

  • 51-летний Анохин был вице-президентом РФС в 2016–2019 годах и членом исполкома организации до 2022 года. Был президентом Московской федерации футбола в 2013–2022 годах.
  • Ранее он также работал гендиректором «Химок», а до последнего времени занимал должность генерального директора букмекерской компании «Фонбет».
  • По данным следствия, Анохин, желая избежать представления в следственные органы результатов оперативно‑розыскной деятельности органов ФСБ, связанных с хищением бюджетных денежных средств на его предыдущем месте работы, через посредников передал взятку в размере 60 миллионов рублей.
  • Однако один из посредников и непосредственно оперативный сотрудник, которому полагалась взятка, принимали участие в оперативном эксперименте. После передачи денег цепочка посредников, а также директор компании были задержаны.
  • 30 января Анохин был заключен под стражу на два месяца.
  • Ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

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Источник: «Матч ТВ»

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02.02.2025 18:49
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Комментарии (3)
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Spartak_forv@
1738511634
«…я знаю,что задержание не имеет отношения к его деятельности во время работы вице‑президентом РФС» Имеет!Это прямо имеет отношение к его деятельности во всех сферах!Не надо съезжать,человек везде воровал,у вас тоже
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O-kolesov
1738514238
2 - 3 года условно.
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vvv123
1738532920
Спердяковская шавка!
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