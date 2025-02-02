3 февраля на стадионе «Монтиливи» «Жирона» примет «Лас-Пальмас» в рамках 22-го тура Ла Лиги. Обе команды находятся в середине таблицы, но их текущая форма и результаты вызывают вопросы.

«Жирона»

«Жирона» занимает 8-е место с 28 очками после 21 тура. Команда демонстрирует нестабильную игру, проиграв в 4 последних матчах. Лучший бомбардир команды, Боян Миовски, забил 4 гола в 15 матчах, что указывает на проблемы в атаке. В последних 5 играх «Жирона» забила всего 4 гола, что является одним из самых низких показателей в лиге.

Однако «Жирона» продолжает забивать в 5 последних матчах, что говорит о наличии атакующего потенциала. Оборона команды также вызывает вопросы – в последних 5 матчах пропущено 7 голов.

Последние матчи «Жирона»:

Жирона 1:2 Арсенал (Лига чемпионов)

Райо Вальекано 2:1 Жирона (Ла Лига)

Милан 1:0 Жирона (Лига чемпионов)

Жирона 1:2 Севилья (Ла Лига)

Алавес 0:1 Жирона (Ла Лига)

«Лас-Пальмас» находится на 15-м месте с 23 очками. Команда не может выиграть в 3 последних матчах, что подчеркивает их нестабильность. Лучший бомбардир команды, Сандро Рамирес, забил 7 голов в 19 матчах, но этого недостаточно для стабильных результатов.

В последних 5 матчах «Лас-Пальмас» забила 4 гола, что указывает на слабость в атаке. Оборона команды также оставляет желать лучшего – в последних 5 играх пропущено 11 голов.

Последние матчи «Лас-Пальмас»:

Лас-Пальмас 1:1 Осасуна (Ла Лига)

Реал Мадрид 4:1 Лас-Пальмас (Ла Лига)

Лас-Пальмас 1:2 Хетафе (Ла Лига)

Эльче 4:0 Лас-Пальмас (Кубок)

Лас-Пальмас 1:0 Эспаньол (Ла Лига)

Личные встречи

История очных матчей показывает преимущество «Жироны». В последних 6 встречах «Жирона» не проиграла в 4 матчах, забив в 5 из них.

Последние встречи:

Лас-Пальмас 1:0 Жирона (2024)

Лас-Пальмас 0:2 Жирона (2024)

Жирона 1:0 Лас-Пальмас (2023)

Лас-Пальмас 1:3 Жирона (2022)

Жирона 0:0 Лас-Пальмас (2021)

Статистика команд

«Жирона»

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.40

Забитые голы в последних 5 играх: 4 (0.8 за матч)

Пропущенные голы в последних 5 играх: 7 (1.4 за матч)

Домашняя форма: 3 победы, 2 ничьи, 5 поражений в последних 10 матчах

«Лас-Пальмас»

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 2.20

Забитые голы в последних 5 играх: 4 (0.8 за матч)

Пропущенные голы в последних 5 играх: 11 (2.2 за матч)

Гостевая форма: 1 победа, 2 ничьи, 7 поражений в последних 10 матчах

Прогноз на матч «Жирона» – «Лас-Пальмас»

«Жирона» имеет небольшое преимущество в этом матче, особенно учитывая их домашнюю арену и историю личных встреч. Однако обе команды демонстрируют слабую игру в последних матчах, что делает прогноз менее однозначным.

Ожидается, что «Жирона» сможет использовать свои атакующие возможности, чтобы забить несколько голов, но «Лас-Пальмас» также может ответить, учитывая их способность забивать в последних матчах.

Рекомендации для ставок

Победа «Жирона» – коэффициент 1.80

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 2:1 в пользу «Жирона» за коэффициент 8.50.

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