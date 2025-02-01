2 февраля на стадионе «Эмирейтс» «Арсенал» примет «Манчестер Сити» в рамках 24-го тура Премьер-лиги. Этот матч обещает быть одним из самых захватывающих в сезоне, так как обе команды борются за высокие места в таблице. «Арсенал» находится на 2-м месте с 47 очками, а «Манчестер Сити» – на 4-м с 41 очком.
«Арсенал»
«Арсенал» демонстрирует уверенную игру, не проиграв в 13 последних матчах Премьер-лиги. Команда забила 10 голов в последних пяти играх, пропустив при этом только 4. Лучший бомбардир команды, Кай Хавертц, с 14 голами является ключевой фигурой в атаке. «Арсенал» также отличается надежной обороной, пропуская в среднем 0.80 гола за игру в последних пяти матчах.
Последние матчи «Арсенал»:
- «Жирона» 1:2 «Арсенал» (Лига чемпионов)
- «Вулверхэмптон» 0:1 «Арсенал»
- «Арсенал» 3:0 «Динамо Загреб» (Лига чемпионов)
- «Арсенал» 2:2 «Астон Вилла»
- «Арсенал» 2:1 «Тоттенхэм»
«Манчестер Сити»
«Манчестер Сити» также находится в хорошей форме, не проиграв в 6 последних матчах Премьер-лиги. Команда забила 16 голов в последних пяти играх, но пропустила 8, что указывает на некоторые проблемы в обороне. Лучший бомбардир команды, Эрлинг Холанд, с 24 голами продолжает оставаться одной из самых опасных фигур в лиге.
Последние матчи «Манчестер Сити»:
- «Манчестер Сити» 3:1 «Брюгге» (Лига чемпионов)
- «Манчестер Сити» 3:1 «Челси»
- «ПСЖ» 4:2 «Манчестер Сити» (Лига чемпионов)
- «Ипсвич» 0:6 «Манчестер Сити»
- «Брентфорд» 2:2 «Манчестер Сити»
Личные встречи
История очных матчей показывает, что «Манчестер Сити» не проигрывает «Арсеналу» в 17 из последних 19 встреч в Премьер-лиге. Однако в последних двух матчах команды играли вничью, что подчеркивает растущую конкурентоспособность «Арсенала».
Последние встречи:
- «Манчестер Сити» 2:2 «Арсенал» (2024)
- «Манчестер Сити» 0:0 «Арсенал» (2024)
- «Арсенал» 1:0 «Манчестер Сити» (2023)
- «Арсенал» 1:1 «Манчестер Сити» (Суперкубок, 2023)
- «Манчестер Сити» 4:1 «Арсенал» (2023)
Статистика
«Арсенал»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 0.80
- Забитые голы в последних 5 играх: 10
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 4
- Домашние матчи: 3 победы, 1 ничья, 1 поражение в последних 5 играх
- Лучший бомбардир: Кай Хавертц (14 голов)
«Манчестер Сити»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 3.20, пропускает – 1.60
- Забитые голы в последних 5 играх: 16
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 8
- Выездные матчи: 3 победы, 1 ничья, 1 поражение в последних 5 играх
- Лучший бомбардир: Эрлинг Холанд (24 гола)
Прогноз на матч «Арсенал» – «Манчестер Сити»
«Арсенал» выглядит более стабильной командой, особенно в обороне, что может стать ключевым фактором в этом матче. «Манчестер Сити», несмотря на свою мощную атаку, испытывает проблемы в обороне, что может сыграть на руку хозяевам. Ожидается, что игра будет напряженной, с небольшим преимуществом «Арсенала».
Рекомендации для ставок:
- Победа «Арсенал» – коэффициент 2.50
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.60
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.70
Прогноз на точный счет
Рекомендация: 2:1 в пользу «Арсенал» за коэффициент 9.00.
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