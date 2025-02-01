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  • Прогноз на точный счет матча «Барселона» – «Алавес», Ла Лига, 2 февраля 2025 года

Прогноз на точный счет матча «Барселона» – «Алавес», Ла Лига, 2 февраля 2025 года

2 февраля на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» «Барселона» встретится с «Алавес» в рамках 22-го тура Ла Лиги. «Барселона» продолжает бороться за лидерство в чемпионате, демонстрируя мощную атаку, в то время как «Алавес» пытается удержаться в зоне безопасности.

«Барселона»

«Барселона» в этом сезоне выглядит как одна из сильнейших команд Ла Лиги. После 21 тура команда занимает 3-е место с 42 очками, отставая от лидера всего на несколько пунктов. Каталонцы демонстрируют феноменальную атакующую мощь, забив 59 голов в 21 матче – это лучший показатель в лиге. Роберт Левандовски, лучший бомбардир команды с 29 голами, находится в великолепной форме и продолжает радовать болельщиков своей результативностью.

В последних пяти матчах «Барселона» забила 20 голов, что подчеркивает их доминирование в атаке. Однако оборона команды не всегда надежна – в последних 10 матчах они пропускали голы, что может стать слабым местом в предстоящей игре.

Последние матчи «Барселона»:

  • Барселона 2:2 Аталанта (Лига чемпионов)
  • Барселона 7:1 Валенсия (Ла Лига)
  • Бенфика 4:5 Барселона (Лига чемпионов)
  • Хетафе 1:1 Барселона (Ла Лига)
  • Барселона 5:1 Бетис (Кубок)

«Алавес»

«Алавес» находится в сложной ситуации, занимая 17-е место с 21 очком. Команда борется за выживание, но испытывает серьезные проблемы в обороне, пропуская голы в 9 матчах подряд. В атаке «Алавес» выглядит скромнее – 7 голов в последних 5 матчах. Лучший бомбардир команды, Кике Гарсия, забил 11 голов, но этого недостаточно для стабильных результатов.

Несмотря на некоторые успехи в последних матчах, «Алавес» с трудом справляется с более сильными соперниками. Команда демонстрирует слабость в защите, что может стать критичным в матче против мощной «Барселоны».

Последние матчи «Алавес»:

  • Алавес 1:1 Сельта (Ла Лига)
  • Бетис 1:3 Алавес (Ла Лига)
  • Алавес 0:1 Жирона (Ла Лига)
  • Валенсия 2:2 Алавес (Ла Лига)
  • Алавес 1:1 Атлетик (Ла Лига)

Личные встречи

История очных матчей показывает абсолютное доминирование «Барселоны». В последних 4 встречах каталонцы неизменно побеждали, забивая в среднем 3 гола за матч. «Алавес» с трудом сопротивляется атакующей мощи «Барселоны», особенно на их поле.

Последние встречи:

  • Алавес 0:3 Барселона (2024)
  • Алавес 1:3 Барселона (2024)
  • Барселона 2:1 Алавес (2023)
  • Алавес 0:1 Барселона (2022)
  • Барселона 5:1 Алавес (2021)

Статистика команд

«Барселона»

  • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.81, пропускает – 1.00
  • Забитые голы в последних 5 играх: 20 (4.0 за матч)
  • Пропущенные голы в последних 5 играх: 9 (1.8 за матч)
  • Домашняя форма: 7 побед, 2 ничьи, 1 поражение в последних 10 матчах

«Алавес»

  • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 1.40
  • Забитые голы в последних 5 играх: 7 (1.4 за матч)
  • Пропущенные голы в последних 5 играх: 6 (1.2 за матч)
  • Гостевая форма: 2 победы, 3 ничьи, 5 поражений в последних 10 матчах

Прогноз на матч «Барселона» – «Алавес»

«Барселона» имеет явное преимущество в этом матче. Команда демонстрирует мощную атаку и играет на своем поле, где чувствует себя особенно уверенно. «Алавес», несмотря на некоторые успехи в последних матчах, вряд ли сможет противостоять напору каталонцев. Ожидается, что «Барселона» возьмет инициативу с первых минут и забьет несколько голов.

Рекомендации для ставок

  • Победа «Барселона» – коэффициент 1.20
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
  • Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 2.00

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 4:1 в пользу «Барселона» за коэффициент 9.00.

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01.02.2025 15:34
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