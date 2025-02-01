Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
  • Главная
  • Новости
  • Прогноз на точный счет матча «Брентфорд» – «Тоттенхэм», Премьер-лига, 2 февраля 2025 года

Прогноз на точный счет матча «Брентфорд» – «Тоттенхэм», Премьер-лига, 2 февраля 2025 года

2 февраля на стадионе «Брентфорд Комьюнити» «Брентфорд» примет «Тоттенхэм» в рамках 24-го тура Премьер-лиги. Обе команды находятся в середине таблицы, но их текущая форма и задачи на сезон различаются. «Брентфорд» демонстрирует стабильность, а «Тоттенхэм» переживает не лучшие времена, находясь в серии поражений.

«Брентфорд»

«Брентфорд» занимает 11-е место с 31 очком после 23 туров. Команда показывает уверенную игру, особенно в атаке, забив 9 голов в последних пяти матчах. Лучший бомбардир команды, Бриан Мбемо, с 14 голами является ключевой фигурой в атаке. Однако в обороне «Брентфорд» не всегда стабилен, пропустив 6 голов за тот же период.

Последние матчи «Брентфорд»:

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» занимает 15-е место с 24 очками. Команда переживает сложный период, проиграв в 4 последних матчах Премьер-лиги. Лучший бомбардир команды, Бреннан Джонсон, с 12 голами пытается поддерживать атакующий потенциал, но проблемы в обороне (9 пропущенных голов в последних 5 матчах) мешают команде добиваться результатов.

Последние матчи «Тоттенхэм»:

Личные встречи

История очных матчей показывает, что «Тоттенхэм» не проигрывает «Брентфорд» в 7 из последних 8 встреч. Однако в последних трех матчах на поле «Брентфорда» команды играли вничью, что подчеркивает сложность для «Тоттенхэм» добиться победы на выезде.

Последние встречи:

  • «Тоттенхэм» 3:1 «Брентфорд» (2024)
  • «Тоттенхэм» 3:2 «Брентфорд» (2024)
  • «Брентфорд» 2:2 «Тоттенхэм» (2023)
  • «Тоттенхэм» 1:3 «Брентфорд» (2023)
  • «Брентфорд» 2:2 «Тоттенхэм» (2022)

Статистика

«Брентфорд»

  • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.20
  • Забитые голы в последних 5 играх: 9
  • Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
  • Домашние матчи: 2 победы, 1 ничья, 2 поражения в последних 5 играх
  • Лучший бомбардир: Бриан Мбемо (14 голов)

«Тоттенхэм»

  • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 1.80
  • Забитые голы в последних 5 играх: 10
  • Пропущенные голы в последних 5 играх: 9
  • Выездные матчи: 1 победа, 1 ничья, 3 поражения в последних 5 играх
  • Лучший бомбардир: Бреннан Джонсон (12 голов)

Прогноз на матч «Брентфорд» – «Тоттенхэм»

«Брентфорд» выглядит более стабильной командой, особенно в атаке, где Бриан Мбемо демонстрирует отличную форму. «Тоттенхэм», несмотря на свои атакующие возможности, испытывает серьезные проблемы в обороне, что может стать решающим фактором в этом матче. Ожидается, что игра будет напряженной, с небольшим преимуществом хозяев.

Рекомендации для ставок:

  • Победа «Брентфорд» – коэффициент 2.20
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 2:1 в пользу «Брентфорд» за коэффициент 9.00.

С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 15000 ₽!

Новости по теме
«Брентфорд» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 февраля января 2025
Источник: «Бомбардир»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

01.02.2025 13:50
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 