2 февраля на стадионе «Брентфорд Комьюнити» «Брентфорд» примет «Тоттенхэм» в рамках 24-го тура Премьер-лиги. Обе команды находятся в середине таблицы, но их текущая форма и задачи на сезон различаются. «Брентфорд» демонстрирует стабильность, а «Тоттенхэм» переживает не лучшие времена, находясь в серии поражений.
«Брентфорд»
«Брентфорд» занимает 11-е место с 31 очком после 23 туров. Команда показывает уверенную игру, особенно в атаке, забив 9 голов в последних пяти матчах. Лучший бомбардир команды, Бриан Мбемо, с 14 голами является ключевой фигурой в атаке. Однако в обороне «Брентфорд» не всегда стабилен, пропустив 6 голов за тот же период.
Последние матчи «Брентфорд»:
- «Кристал Пэлас» 1:2 «Брентфорд»
- «Брентфорд» 0:2 «Ливерпуль»
- «Брентфорд» 2:2 «Манчестер Сити»
- «Брентфорд» 0:1 «Плимут» (Кубок)
- «Саутгемптон» 0:5 «Брентфорд»
«Тоттенхэм»
«Тоттенхэм» занимает 15-е место с 24 очками. Команда переживает сложный период, проиграв в 4 последних матчах Премьер-лиги. Лучший бомбардир команды, Бреннан Джонсон, с 12 голами пытается поддерживать атакующий потенциал, но проблемы в обороне (9 пропущенных голов в последних 5 матчах) мешают команде добиваться результатов.
Последние матчи «Тоттенхэм»:
- «Тоттенхэм» 3:0 «Эльфсборг» (Лига Европы)
- «Тоттенхэм» 1:2 «Лестер»
- «Хоффенхайм» 2:3 «Тоттенхэм» (Лига Европы)
- «Эвертон» 3:2 «Тоттенхэм»
- «Арсенал» 2:1 «Тоттенхэм»
Личные встречи
История очных матчей показывает, что «Тоттенхэм» не проигрывает «Брентфорд» в 7 из последних 8 встреч. Однако в последних трех матчах на поле «Брентфорда» команды играли вничью, что подчеркивает сложность для «Тоттенхэм» добиться победы на выезде.
Последние встречи:
- «Тоттенхэм» 3:1 «Брентфорд» (2024)
- «Тоттенхэм» 3:2 «Брентфорд» (2024)
- «Брентфорд» 2:2 «Тоттенхэм» (2023)
- «Тоттенхэм» 1:3 «Брентфорд» (2023)
- «Брентфорд» 2:2 «Тоттенхэм» (2022)
Статистика
«Брентфорд»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.20
- Забитые голы в последних 5 играх: 9
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
- Домашние матчи: 2 победы, 1 ничья, 2 поражения в последних 5 играх
- Лучший бомбардир: Бриан Мбемо (14 голов)
«Тоттенхэм»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 1.80
- Забитые голы в последних 5 играх: 10
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 9
- Выездные матчи: 1 победа, 1 ничья, 3 поражения в последних 5 играх
- Лучший бомбардир: Бреннан Джонсон (12 голов)
Прогноз на матч «Брентфорд» – «Тоттенхэм»
«Брентфорд» выглядит более стабильной командой, особенно в атаке, где Бриан Мбемо демонстрирует отличную форму. «Тоттенхэм», несмотря на свои атакующие возможности, испытывает серьезные проблемы в обороне, что может стать решающим фактором в этом матче. Ожидается, что игра будет напряженной, с небольшим преимуществом хозяев.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Брентфорд» – коэффициент 2.20
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80
Прогноз на точный счет
Рекомендация: 2:1 в пользу «Брентфорд» за коэффициент 9.00.
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