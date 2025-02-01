2 февраля на стадионе «Брентфорд Комьюнити» «Брентфорд» примет «Тоттенхэм» в рамках 24-го тура Премьер-лиги. Обе команды находятся в середине таблицы, но их текущая форма и задачи на сезон различаются. «Брентфорд» демонстрирует стабильность, а «Тоттенхэм» переживает не лучшие времена, находясь в серии поражений.

«Брентфорд»

«Брентфорд» занимает 11-е место с 31 очком после 23 туров. Команда показывает уверенную игру, особенно в атаке, забив 9 голов в последних пяти матчах. Лучший бомбардир команды, Бриан Мбемо, с 14 голами является ключевой фигурой в атаке. Однако в обороне «Брентфорд» не всегда стабилен, пропустив 6 голов за тот же период.

Последние матчи «Брентфорд»:

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» занимает 15-е место с 24 очками. Команда переживает сложный период, проиграв в 4 последних матчах Премьер-лиги. Лучший бомбардир команды, Бреннан Джонсон, с 12 голами пытается поддерживать атакующий потенциал, но проблемы в обороне (9 пропущенных голов в последних 5 матчах) мешают команде добиваться результатов.

Последние матчи «Тоттенхэм»:

Личные встречи

История очных матчей показывает, что «Тоттенхэм» не проигрывает «Брентфорд» в 7 из последних 8 встреч. Однако в последних трех матчах на поле «Брентфорда» команды играли вничью, что подчеркивает сложность для «Тоттенхэм» добиться победы на выезде.

Последние встречи:

«Тоттенхэм» 3:1 «Брентфорд» (2024)

«Тоттенхэм» 3:2 «Брентфорд» (2024)

«Брентфорд» 2:2 «Тоттенхэм» (2023)

«Тоттенхэм» 1:3 «Брентфорд» (2023)

«Брентфорд» 2:2 «Тоттенхэм» (2022)

Статистика

«Брентфорд»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.20

Забитые голы в последних 5 играх: 9

Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

Домашние матчи: 2 победы, 1 ничья, 2 поражения в последних 5 играх

Лучший бомбардир: Бриан Мбемо (14 голов)

«Тоттенхэм»

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 1.80

Забитые голы в последних 5 играх: 10

Пропущенные голы в последних 5 играх: 9

Выездные матчи: 1 победа, 1 ничья, 3 поражения в последних 5 играх

Лучший бомбардир: Бреннан Джонсон (12 голов)

Прогноз на матч «Брентфорд» – «Тоттенхэм»

«Брентфорд» выглядит более стабильной командой, особенно в атаке, где Бриан Мбемо демонстрирует отличную форму. «Тоттенхэм», несмотря на свои атакующие возможности, испытывает серьезные проблемы в обороне, что может стать решающим фактором в этом матче. Ожидается, что игра будет напряженной, с небольшим преимуществом хозяев.

Рекомендации для ставок:

Победа «Брентфорд» – коэффициент 2.20

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 2:1 в пользу «Брентфорд» за коэффициент 9.00.

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