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  • Прогноз на точный счет матча «Манчестер Юнайтед» – «Кристал Пэлас», Премьер-лига, 2 февраля 2025 года

Прогноз на точный счет матча «Манчестер Юнайтед» – «Кристал Пэлас», Премьер-лига, 2 февраля 2025 года

2 февраля на стадионе «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» примет «Кристал Пэлас» в рамках 24-го тура Премьер-лиги. Обе команды находятся в середине таблицы, но их цели на сезон различаются: «Манчестер Юнайтед» стремится вернуться в зону еврокубков, а «Кристал Пэлас» борется за стабильность и избежание борьбы за выживание.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» занимает 12-е место с 29 очками после 23 туров. Команда демонстрирует нестабильные результаты, чередуя победы с поражениями. В последних пяти матчах «Манчестер Юнайтед» забил 9 голов, но пропустил 5, что указывает на проблемы в обороне. Лучший бомбардир команды, Амад Диалло, с 9 голами пытается поддерживать атакующий потенциал, но коллективу не хватает стабильности.

Последние матчи «Манчестер Юнайтед»:

«Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» занимает 13-е место с 27 очками. Команда показывает стабильную игру, особенно в обороне, пропустив всего 3 гола в последних пяти матчах. Лучший бомбардир команды, Жан-Филипп Матета, с 11 голами является ключевой фигурой в атаке. «Кристал Пэлас» забивает в среднем 1.40 гола за игру, что делает их опасным соперником.

Последние матчи «Кристал Пэлас»:

Личные встречи

История очных матчей показывает, что «Кристал Пэлас» не проигрывает «Манчестер Юнайтед» в 5 из последних 7 встреч. В последних трех матчах «Кристал Пэлас» не пропускал голов, что подчеркивает их оборонительную мощь.

Последние встречи:

  • «Кристал Пэлас» 0:0 «Манчестер Юнайтед» (2024)
  • «Кристал Пэлас» 4:0 «Манчестер Юнайтед» (2024)
  • «Манчестер Юнайтед» 0:1 «Кристал Пэлас» (2023)
  • «Манчестер Юнайтед» 3:0 «Кристал Пэлас» (Кубок лиги, 2023)
  • «Манчестер Юнайтед» 2:1 «Кристал Пэлас» (2023)

Статистика

«Манчестер Юнайтед»

  • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.00
  • Забитые голы в последних 5 играх: 9
  • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
  • Домашние матчи: 4 победы, 1 ничья, 0 поражений в последних 5 играх
  • Лучший бомбардир: Амад Диалло (9 голов)

«Кристал Пэлас»

  • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 0.60
  • Забитые голы в последних 5 играх: 7
  • Пропущенные голы в последних 5 играх: 3
  • Выездные матчи: 3 победы, 1 ничья, 1 поражение в последних 5 играх
  • Лучший бомбардир: Жан-Филипп Матета (11 голов)

Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Кристал Пэлас»

«Манчестер Юнайтед» выглядит фаворитом на бумаге, но их нестабильная форма и проблемы в обороне делают матч непредсказуемым. «Кристал Пэлас» демонстрирует крепкую оборону и способность забивать в важных матчах. Ожидается, что игра будет напряженной, с небольшим преимуществом хозяев.

Рекомендации для ставок:

  • Победа «Манчестер Юнайтед» – коэффициент 1.80
  • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 2.10
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 1:0 в пользу «Манчестер Юнайтед» за коэффициент 7.50.

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Источник: «Бомбардир»

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01.02.2025 13:22
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