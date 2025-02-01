2 февраля на стадионе «Сан-Сиро» в Милане состоится одно из самых ожидаемых противостояний итальянского футбола – матч между «Миланом» и «Интером». Этот поединок в рамках 23-го тура Серии А обещает быть напряженным, так как обе команды борются за высокие места в турнирной таблице.
«Милан»
«Милан» подходит к матчу после победы над «Пармой» со счетом 3:2. Команда занимает 7-е место в турнирной таблице с 34 очками после 21 тура. Лучший бомбардир команды – Кристиан Пулишич, который забил 12 голов в 27 матчах. Однако «Милан» демонстрирует нестабильную игру в защите, пропуская в каждом из последних 5 матчей. В атаке команда выглядит более уверенно, забив 7 голов за этот же период.
Последние матчи «Милана»:
- «Динамо Загреб» 2:1 «Милан» (Лига чемпионов)
- «Милан» 3:2 «Парма» (Серия А)
- «Милан» 1:0 «Жирона» (Лига чемпионов)
- «Ювентус» 2:0 «Милан» (Серия А)
- «Комо» 1:2 «Милан» (Серия А)
«Интер»
«Интер» находится в отличной форме, занимая 2-е место в турнирной таблице с 50 очками. Команда не проигрывает в 16 последних матчах в Серии А и имеет лучшую разницу мячей в турнире – 37. Лучший бомбардир команды – Лаутаро Мартинес, который забил 15 голов в 31 матче. «Интер» демонстрирует мощную атаку, забив 55 голов в 21 матче, и надежную оборону, пропустив всего 3 гола в последних 5 играх.
Последние матчи «Интера»:
- «Интер» 3:0 «Монако» (Лига чемпионов)
- «Лечче» 0:4 «Интер» (Серия А)
- «Спарта Прага» 0:1 «Интер» (Лига чемпионов)
- «Интер» 3:1 «Эмполи» (Серия А)
- «Интер» 2:2 «Болонья» (Серия А)
Личные встречи
История очных матчей показывает, что «Интер» имеет преимущество в последних встречах. В 3 последних матчах на выезде «Интер» неизменно побеждал. Однако «Милан» не проигрывает в 9 последних матчах дома, что делает предстоящую игру еще более интригующей.
Последние встречи:
- «Интер» 2:3 «Милан» (Суперкубок, 06.01.2025)
- «Интер» 1:2 «Милан» (Серия А, 22.09.2024)
- «Милан» 1:2 «Интер» (Серия А, 22.04.2024)
- «Интер» 5:1 «Милан» (Серия А, 16.09.2023)
- «Интер» 1:0 «Милан» (Лига чемпионов, 16.05.2023)
Статистика
«Милан»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.40
- Забитые голы в последних 5 играх: 7
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 7
«Интер»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.60, пропускает – 0.60
- Забитые голы в последних 5 играх: 13
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 3
Прогноз на матч «Милан» – «Интер»
«Интер» выглядит фаворитом предстоящего матча благодаря своей стабильной игре как в атаке, так и в обороне. Команда демонстрирует высокую результативность и надежность в защите, что делает ее более предпочтительной в этом противостоянии. «Милан», несмотря на домашний фактор, испытывает проблемы в обороне, что может сыграть на руку «Интеру».
Рекомендации для ставок:
- Победа «Интера» – коэффициент 1.80
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
Прогноз на точный счет
Рекомендация: 1:2 в пользу «Интера» за коэффициент 8.50.
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