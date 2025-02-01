Помазун переходит из ЦСКА в «Спартак», жеребьевка плей-офф еврокубков, Юран может возглавить европейскую сборную и другие новости

Вратарь ЦСКА прошел медосмотр для «Спартака».
«Факел» совершил рекордную продажу в истории клуба.
Игрок «Спартака» заявил, что он находится на дне.
Фанат «Спартака» Пельмень выиграл международный турнир по силовым пощечинам.
«Манчестер Сити» – «Реал» и другие пары стыкового раунда Лиги чемпионов.
Стало известно, кто в «Спартаке» инициировал трансфер Помазуна.
Пары 1/8 финала Лиги чемпионов.
Итоги жеребьевки стыкового раунда Лиги Европы.
Тарханов рассказал, как спас ЦСКА от банкротства.
Юран может возглавить европейскую сборную.
«Локомотив» продал защитника «Аль-Иттихаду» за 4 миллиона.
«Сантос» объявил о трансфере Неймара.
Губерниев ответил Кокорину на слова, что РПЛ – говно: «Александр – известный спец по говну».
Российский клуб презентовал 37-летнего Тошича.
Рейс: «Энрике выбрал Россию из-за боязни получить наказание за ставки».
Мостовой назвал лучшего футболиста в истории.
«Аль-Наср» купил форварда из АПЛ за 77 миллионов.