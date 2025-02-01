Помазун переходит из ЦСКА в «Спартак», жеребьевка плей-офф еврокубков, Юран может возглавить европейскую сборную и другие новости

Вратарь ЦСКА прошел медосмотр для «Спартака».

«Факел» совершил рекордную продажу в истории клуба.

Игрок «Спартака» заявил, что он находится на дне.

Фанат «Спартака» Пельмень выиграл международный турнир по силовым пощечинам.

«Манчестер Сити» – «Реал» и другие пары стыкового раунда Лиги чемпионов.

Стало известно, кто в «Спартаке» инициировал трансфер Помазуна.

Пары 1/8 финала Лиги чемпионов.

Итоги жеребьевки стыкового раунда Лиги Европы.

Тарханов рассказал, как спас ЦСКА от банкротства.

Юран может возглавить европейскую сборную.

«Локомотив» продал защитника «Аль-Иттихаду» за 4 миллиона.

«Сантос» объявил о трансфере Неймара.

Губерниев ответил Кокорину на слова, что РПЛ – говно: «Александр – известный спец по говну».

Российский клуб презентовал 37-летнего Тошича.

Рейс: «Энрике выбрал Россию из-за боязни получить наказание за ставки».

Мостовой назвал лучшего футболиста в истории.

«Аль-Наср» купил форварда из АПЛ за 77 миллионов.