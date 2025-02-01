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Помазун переходит из ЦСКА в «Спартак», жеребьевка плей-офф еврокубков, Юран может возглавить европейскую сборную и другие новости

1 февраля 2025, 01:30

Вратарь ЦСКА прошел медосмотр для «Спартака».

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Источник: «Бомбардир»
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