Раскрыты подробности неудачной взятки экс-вице-президента РФС: случился «кидок»

Появились подробности неудачной взятки Сергея Анохина, бывшего вице-президента РФС.

«Попытка экс-директора букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина, заподозренного в хищениях, дать взятку ФСБ провалилась из-за посредников.

Из 60 миллионов рублей они за услуги забрали 50 миллионов рублей, а последние 10 миллионов рублей оставил себе полицейский, который, как предполагается, просто решил кинуть остальных.

В результате сотрудникам ФСБ даже не попытались дать взятку. Узнав о том, что их все-таки собирались подкупить, они провели операцию, в ходе которой задержали наиболее активных решальщиков и Сергея Анохина.

В СКР их обвинили в даче взятки и в посредничестве в этом. Последним задержали Артема Подопросветова, у которого дома изъяли 10 миллионов рублей», – написал источник.