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  • Раскрыты подробности неудачной взятки экс-вице-президента РФС: случился «кидок»

Раскрыты подробности неудачной взятки экс-вице-президента РФС: случился «кидок»

Появились подробности неудачной взятки Сергея Анохина, бывшего вице-президента РФС.

«Попытка экс-директора букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина, заподозренного в хищениях, дать взятку ФСБ провалилась из-за посредников.

Из 60 миллионов рублей они за услуги забрали 50 миллионов рублей, а последние 10 миллионов рублей оставил себе полицейский, который, как предполагается, просто решил кинуть остальных.

В результате сотрудникам ФСБ даже не попытались дать взятку. Узнав о том, что их все-таки собирались подкупить, они провели операцию, в ходе которой задержали наиболее активных решальщиков и Сергея Анохина.

В СКР их обвинили в даче взятки и в посредничестве в этом. Последним задержали Артема Подопросветова, у которого дома изъяли 10 миллионов рублей», – написал источник.

  • Анохин занимал пост вице-президента РФС, был генеральным директором «Химок», а также в течение нескольких лет возглавлял Московскую федерацию футбола.
  • Следственный комитет РФ сообщил, что функционер дал взятку, «желая избежать представления в следственные органы результатов оперативно-розыскной деятельности органов ФСБ, связанных с хищением бюджетных денежных средств на его предыдущем месте работы».
  • Анохину грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

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Источник: «Коммерсант»

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subbotaspartak
1738342057
Кинули так кинули..
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fakeid
1738342632
в мире, где есть крипта - они до сих пор таскают и передают наличку в чемоданах. бред же. у нас тут случай был недавно, месяц назад. районного масштаба, не более. начальник отдела полиции, которым он стал всего 2 месяца назад, наехал на коммерса. потребовал ~200k рублёв, чтобы не проводить проверки в его табачном киоске. и закрыть глаза на контрафакт. только вот коммерс никаким контрафактом не торговал, возмутился и побежал в фсб, или куда там. в итоге силовики этого начальника повязали при передаче денег. и фотки потом показали, как в ультрафиолете светятся его ладони от краски с меченых купюр. дебилизм во всей красе.
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n876
1738344869
В результате сотрудникам ФСБ даже не попытались дать взятку.==== Прикольно.А дело возбудили--"В СКР их обвинили в даче взятки "...Гы гы
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