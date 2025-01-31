Раскрыты подробности неудачной взятки экс-вице-президента РФС: случился «кидок»

Появились подробности неудачной взятки Сергея Анохина, бывшего вице-президента РФС.
«Попытка экс-директора букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина, заподозренного в хищениях, дать взятку ФСБ провалилась из-за посредников.
Из 60 миллионов рублей они за услуги забрали 50 миллионов рублей, а последние 10 миллионов рублей оставил себе полицейский, который, как предполагается, просто решил кинуть остальных.
В результате сотрудникам ФСБ даже не попытались дать взятку. Узнав о том, что их все-таки собирались подкупить, они провели операцию, в ходе которой задержали наиболее активных решальщиков и Сергея Анохина.
В СКР их обвинили в даче взятки и в посредничестве в этом. Последним задержали Артема Подопросветова, у которого дома изъяли 10 миллионов рублей», – написал источник.
- Анохин занимал пост вице-президента РФС, был генеральным директором «Химок», а также в течение нескольких лет возглавлял Московскую федерацию футбола.
- Следственный комитет РФ сообщил, что функционер дал взятку, «желая избежать представления в следственные органы результатов оперативно-розыскной деятельности органов ФСБ, связанных с хищением бюджетных денежных средств на его предыдущем месте работы».
- Анохину грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.