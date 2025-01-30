Развязка в ЛЧ, «Зенит» перехватил игрока у «Спартака», задержание экс-вице-президента РФС, Дзюба едва не подрался и другие новости

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Все результаты 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов, кто прошел в плей-офф, итоговая таблица и предварительная сетка плей-офф