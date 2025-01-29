Огненное интервью Кокорина, «Спартак» подпишет экс-игрока «Ман Сити», «Зенит» может потратить 20 миллионов на бразильца и другие новости

«Аль-Хиляль» расторг контракт с Неймаром без выплаты компенсации – он переходит в «Сантос», но хочет вернуться в Европу

В Казахстане определились с заменой Черчесову и посчитали его заработок в сборной

Винисиусу предлагают в Саудовской Аравии миллиард – есть реакция Анчелотти

Агенты Бабича обсудят со «Спартаком» трансфер игрока в «Аль-Джазиру»

«Зенит» перебил предложение «Динамо» по Сильянову – «Локомотив» предложил петербургскому клубу обмен игроками

Кокорин назвал РПЛ «говном» и объяснил, почему не приезжает в Россию, а также выдал несколько ярких цитат о «Спартаке»: про клуб интриганов, про деньги, про переход назло «Зениту», про Зарему, про подозрения от руководства

«Зенит» может купить еще одного бразильца за 20 миллионов

«Арсеналу» предложили спартаковца Угальде и еще двух форвардов

«Спартак» сделал новое предложение по Солари – «Ривер Плейт» ответил

«Аль-Наср» побьет собственный трансферный рекорд

Экс-игрок «Манчестер Сити» согласился присоединиться к «Спартаку» – сделку одобрил бывший тренер московской команды