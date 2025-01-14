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    • Прогноз на точный счет матча «Бавария» – «Хоффенхайм», Бундеслига, 15 января 2025 года

    Прогноз на точный счет матча «Бавария» – «Хоффенхайм», Бундеслига, 15 января 2025 года

    15 января на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене состоится матч 17-го тура Бундеслиги, в котором встречаются лидер чемпионата, «Бавария», и команда, борющаяся за выживание, «Хоффенхайм». «Бавария» продолжает идти без потерь в борьбе за титул, в то время как «Хоффенхайм» находится в опасной близости от зоны вылета и desperately пытается наладить свою игру.

    «Бавария»

    «Бавария» продолжает уверенно лидировать в чемпионате, занимая первое место с 39 очками после 16 туров. Команда Ханса-Дитера Флика демонстрирует отличную форму, как в атаке, так и в обороне. Мюнхенцы забили 48 голов в 16 матчах, что является лучшим показателем в лиге. Харри Кейн, лучший бомбардир команды с 21 голом, находится в потрясающей форме и продолжает обеспечивать «Баварии» победы. В последних 5 играх команда забила 18 голов и пропустила всего 4. Защита «Баварии» также выглядит очень крепкой, что делает их фаворитом этого матча.

    Последние матчи «Бавария»:

    • 11.01.2025: «Боруссия М» 0:1 «Бавария» (Бундеслига)
    • 06.01.2025: «Ред Булл» 0:6 «Бавария» (Товарищеский матч)
    • 20.12.2024: «Бавария» 5:1 «РБ Лейпциг» (Бундеслига)
    • 14.12.2024: «Майнц» 2:1 «Бавария» (Бундеслига)
    • 10.12.2024: «Шахтер» 1:5 «Бавария» (Лига чемпионов)

    «Хоффенхайм»

    «Хоффенхайм» находится в сложной ситуации, занимая 15-е место с 14 очками. Команда продолжает испытывать проблемы с обороной, пропустив голы в 6 последних матчах. Атакующие действия команды тоже оставляют желать лучшего, за последние 5 матчей «Хоффенхайм» забил всего 3 гола, что крайне недостаточно для борьбы с такими грандами, как «Бавария». Лидер атаки, Андрей Крамарич, забил 6 голов, но этого явно недостаточно, чтобы составить конкуренцию столь мощному сопернику.

    Последние матчи «Хоффенхайм»:

    Личные встречи

    История личных встреч показывает явное преимущество «Баварии». В последних 8 матчах «Бавария» одержала 6 побед, и только в 2 встречах были зафиксированы ничьи. Команда из Мюнхена забивала много голов в матчах с «Хоффенхаймом», в том числе в последних двух встречах с крупными победами 3:0 и 4:1.

    Последние встречи:

    • 18.05.2024: «Хоффенхайм» 4:2 «Бавария» (Бундеслига)
    • 12.01.2024: «Бавария» 3:0 «Хоффенхайм» (Бундеслига)
    • 15.04.2023: «Бавария» 1:1 «Хоффенхайм» (Бундеслига)
    • 22.10.2022: «Хоффенхайм» 0:2 «Бавария» (Бундеслига)
    • 23.10.2021: «Бавария» 4:0 «Хоффенхайм» (Бундеслига)

    Статистика

    «Бавария»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 3.60, пропускает – 0.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 18
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

    «Хоффенхайм»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.60, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 3
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

    Прогноз на матч «Бавария» – «Хоффенхайм»

    «Бавария» продемонстрировала великолепную игру в атаке и обороне в этом сезоне и является явным фаворитом в матче против «Хоффенхайма». Мюнхенцы, скорее всего, не будут испытывать проблем с защитой «Хоффенхайма» и смогут создать достаточно моментов для того, чтобы победить с комфортным счeтом. В то же время, «Хоффенхайм» может забить гол, так как в последних играх они смогли хотя бы раз отличиться.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Бавария» с форой -1.5 – коэффициент 1.90
    • Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 2.00
    • Оба забьют – Нет – коэффициент 1.65
    • Точный счет 4:0 в пользу «Бавария» – коэффициент 8.00

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 4:0 в пользу «Бавария» за коэффициент 8.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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    14.01.2025 11:38
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