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    • Прогноз на точный счет матча «Гезтепе» – «Касымпаша», Суперлига, 13 января 2025 года

    Прогноз на точный счет матча «Гезтепе» – «Касымпаша», Суперлига, 13 января 2025 года

    13 января на стадионе «Гюрсель Аксель» пройдет матч 19-го тура Суперлиги, где «Гезтепе» примет «Касымпашу». Обе команды стремятся закрепиться в верхней половине таблицы, что добавляет интригу в предстоящий поединок.

    «Гезтепе»

    «Гезтепе» проводит сезон на высоком уровне, занимая 6-е место с 28 очками после 17 туров. Команда демонстрирует стабильную результативность, забивая в каждом из последних 12 матчей. В последних пяти играх коллектив отличился 10 раз, что подчеркивает силу их атаки. Ромуло, лучший бомбардир команды с 9 голами в 17 матчах, продолжает быть ключевой фигурой в нападении. Несмотря на поражение от «Галатасарая» (1:2), «Гезтепе» уверенно чувствует себя на домашнем стадионе, где команда не проигрывает в 8 из 10 последних матчей.

    Последние матчи «Гезтепе»:

    «Касымпаша»

    «Касымпаша» проводит неровный сезон, занимая 10-е место с 21 очком после 17 туров. Команда находится в хорошей форме, не проигрывая в пяти последних матчах, но в обороне есть проблемы: они пропустили 7 голов за этот период. Нуну Да Кошта, лучший бомбардир с 8 голами, остается ключевой фигурой в атаке. Несмотря на плотный график, «Касымпаша» демонстрирует бойцовские качества, сумев сыграть вничью с «Газиантепом» (2:2) в прошлом туре.

    Последние матчи «Касымпаши»:

    Личные встречи

    История встреч говорит о небольшом преимуществе «Касымпаши». Из последних семи игр гости выиграли три, включая выездные победы. Однако «Гезтепе» стабильно забивает в очных встречах, что делает исходы этих матчей непредсказуемыми.

    Личные встречи:

    • «Гезтепе» 2:3 «Касымпаша» (2022)
    • «Касымпаша» 1:2 «Гезтепе» (2021)
    • «Гезтепе» 1:0 «Касымпаша» (2021)
    • «Касымпаша» 0:0 «Гезтепе» (2020)
    • «Касымпаша» 2:0 «Гезтепе» (2020)

    Статистика

    «Гезтепе»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 0.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 10
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

    «Касымпаша»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 7
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

    Прогноз на матч «Гезтепе» – «Касымпаша»

    Матч обещает быть результативным, так как обе команды стабильно забивают. «Гезтепе» выглядит фаворитом благодаря более надежной обороне и отличной игре на своем поле. Тем не менее, «Касымпаша» способна навязать борьбу благодаря активности Нуну Да Кошты. Вероятнее всего, хозяева окажутся сильнее в концовке.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Гезтепе» – коэффициент 2.00
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Гезтепе» за коэффициент 8.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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