22 декабря на стадионе U-Power Stadium пройдет матч 17-го тура Серии А между «Монцей» и «Ювентусом». «Монца» борется за выживание, а «Ювентус» стремится закрепиться в зоне еврокубков.
«Монца»
«Монца» занимает 19-е место с 10 очками. Команда не побеждает в восьми матчах подряд, при этом регулярно забивая в последних четырех играх. В то же время защита команды выглядит крайне слабой: 10 пропущенных голов за пять матчей. Лучший бомбардир, Милан Джурич, забил 4 гола в 14 матчах.
Последние матчи «Монцы»:
- «Лечче» 2:1 «Монца»
- «Монца» 1:2 «Удинезе»
- «Болонья» 4:0 «Монца» (Кубок)
- «Комо» 1:1 «Монца»
- «Торино» 1:1 «Монца»
«Ювентус»
«Ювентус» занимает 6-е место с 28 очками. Команда не проигрывает в 12 последних матчах, однако сыграла вничью в четырех последних играх в Серии А. Душан Влахович лидирует в атаке, забив 12 голов в 20 матчах. За последние пять матчей «Ювентус» забил 11 голов и пропустил 5, показывая стабильность в атаке.
Последние матчи «Ювентуса»:
- «Ювентус» 4:0 «Кальяри» (Кубок)
- «Ювентус» 2:2 «Венеция»
- «Ювентус» 2:0 «Манчестер Сити» (Лига чемпионов)
- «Ювентус» 2:2 «Болонья»
- «Лечче» 1:1 «Ювентус»
Личные встречи
В последних встречах «Ювентус» доминировал, выиграв три из пяти матчей, включая победу 2:0 в мае 2024 года. Однако «Монца» показала, что способна навязать борьбу, выиграв 1:0 в сентябре 2022 года.
Последние встречи:
- «Ювентус» 2:0 «Монца» (2024)
- «Монца» 1:2 «Ювентус» (2023)
- «Ювентус» 0:2 «Монца» (2023)
Статистика
«Монца»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 2.00
- Забитые голы в последних 5 играх: 4
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 10
«Ювентус»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.20, пропускает – 1.00
- Забитые голы в последних 5 играх: 11
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
Прогноз на матч «Монца» – «Ювентус»
«Ювентус» является фаворитом благодаря своей стабильной атаке и лучшим результатам в личных встречах. «Монца» вряд ли сможет остановить более сильного соперника, однако домашний фактор и способность забивать могут позволить хозяевам провести хотя бы один результативный удар.
Рекомендации для ставок
- Победа «Ювентуса» – коэффициент 1.60
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
Прогноз на точный счет: Рекомендация: 3:1 в пользу «Ювентуса» за коэффициент 10.00.
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