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    • Прогноз на точный счет матча «Монца» – «Ювентус», Серия А, 22 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Монца» – «Ювентус», Серия А, 22 декабря 2024 года

    22 декабря на стадионе U-Power Stadium пройдет матч 17-го тура Серии А между «Монцей» и «Ювентусом». «Монца» борется за выживание, а «Ювентус» стремится закрепиться в зоне еврокубков.

    «Монца»

    «Монца» занимает 19-е место с 10 очками. Команда не побеждает в восьми матчах подряд, при этом регулярно забивая в последних четырех играх. В то же время защита команды выглядит крайне слабой: 10 пропущенных голов за пять матчей. Лучший бомбардир, Милан Джурич, забил 4 гола в 14 матчах.

    Последние матчи «Монцы»:

    «Ювентус»

    «Ювентус» занимает 6-е место с 28 очками. Команда не проигрывает в 12 последних матчах, однако сыграла вничью в четырех последних играх в Серии А. Душан Влахович лидирует в атаке, забив 12 голов в 20 матчах. За последние пять матчей «Ювентус» забил 11 голов и пропустил 5, показывая стабильность в атаке.

    Последние матчи «Ювентуса»:

    Личные встречи

    В последних встречах «Ювентус» доминировал, выиграв три из пяти матчей, включая победу 2:0 в мае 2024 года. Однако «Монца» показала, что способна навязать борьбу, выиграв 1:0 в сентябре 2022 года.

    Последние встречи:

    • «Ювентус» 2:0 «Монца» (2024)
    • «Монца» 1:2 «Ювентус» (2023)
    • «Ювентус» 0:2 «Монца» (2023)

    Статистика

    «Монца»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 2.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 4
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 10

    «Ювентус»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.20, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 11
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

    Прогноз на матч «Монца» – «Ювентус»

    «Ювентус» является фаворитом благодаря своей стабильной атаке и лучшим результатам в личных встречах. «Монца» вряд ли сможет остановить более сильного соперника, однако домашний фактор и способность забивать могут позволить хозяевам провести хотя бы один результативный удар.

    Рекомендации для ставок

    • Победа «Ювентуса» – коэффициент 1.60
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

    Прогноз на точный счет: Рекомендация: 3:1 в пользу «Ювентуса» за коэффициент 10.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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