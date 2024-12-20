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    Дюков ответил, что его порадовало и разочаровало в 2024 году

    Президент РФС Александр Дюков подвел итоги уходящего года.

    – Что стало для вас главными итогами года? Что порадовало, что разочаровало?

    – Радует, что футбол продолжает развиваться и остается самым популярным видом спорта в стране. Растет количество интересующихся футболом – это видно по росту посещаемости РПЛ, Кубка и Суперкубка России.

    Мы видим рост просмотров ТВ‑трансляций: из ста самых популярных спортивных трансляций три четверти – это футбол.

    К футболу сохраняется интерес со стороны спонсоров и партнеров. Большой интерес сохраняется к национальной сборной, вне зависимости от статуса соперников.

    Мы видим, как растет массовый футбол. Два миллиона школьников занимаются футболом на уроках физкультуры в рамках проекта «Футбол в школе».

    В школах создаются футбольные секции, мы проводим турнир «Школьная футбольная лига – Кожаный мяч». В нeм принимает участие большое количество девочек. Развивается студенческий футбол, футбол 6×6, 7×7, 8×8.

    Заметно развитие женского футбола, в котором создается все больше профессиональных клубов и растет посещаемость. Как я уже сказал, растет число девочек, которые занимаются футболом. Сегодня мы этот вопрос обсуждали на заседании: в 2,5 раза за 4 года выросло количество девочек, которые занимаются в учреждениях спортивной подготовки.

    Развиваются футзал и пляжный футбол. Их матчи регулярно транслируют на федеральных каналах, мы активно развиваем адаптивный футбол и социальные проекты.

    Не могу выделить какое‑то самое важное событие, скорее отмечу уверенное поступательное движение по всем направлениям.

    Разочаровало то, что до сих пор не принято решение о возвращении российских сборных и клубов в международные турниры.

    Второе разочарование – ситуация, по которой было заявление губернатора Самарской области. Это событие не украшает наш футбол.

    Конечно, нужно дождаться завершения расследования. Оно привлекло внимание к футболу, но не то, которое мы ждем. Но в целом положительных событий в завершившемся году было больше.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    20.12.2024 19:40
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    Комментарии (1)
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    Борис34684
    1734748132
    Много и не о чем, как может развиваться футбол в изоляции. Вы хоть сколько закупите гастарбайтеров на стороне, год, два и деградация. Зенит не даст соврать. Пора нашим жополизам во власти, не лизать зад Европе и ждать пока они свистнут. А находить выход самим, да хотя бы Азия, все не с папуасами играть. Ждать Европу ещё лет тридцать не меньше.
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