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    • Прогноз на точный счет матча «Брест» – «Нант», Лига 1, 15 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Брест» – «Нант», Лига 1, 15 декабря 2024 года

    15 декабря 2024 года на стадионе «Франсис Ле Бле» в Бресте состоится матч 15-го тура Лиги 1, в котором «Брест» примет «Нант». Обе команды не демонстрируют стабильности в этом сезоне, однако в домашних играх Брест показал хорошие результаты, в то время как «Нант» имеет проблемы на выезде. Рассмотрим текущую форму команд и ключевые моменты, которые могут повлиять на результат предстоящей встречи.

    «Брест»

    «Брест» занимает 11-е место в таблице Лиги 1 с 16 очками, но команда продолжает показывать неплохие результаты в домашних матчах. В последних 5 играх Брест забивает в среднем 1.4 гола за игру, однако оборона оставляет желать лучшего, пропуская в среднем 2 гола за игру. Несмотря на неудачный исход предыдущей игры против «Лилля» (1:3), команда демонстрирует уверенную игру в атаке. На домашней арене Брест не проигрывает в 8 из 10 последних матчей, что дает надежду на положительный результат в предстоящей встрече.

    Последние матчи «Брест»:

    • 10.12.2024: Брест 1:0 ПСВ (Лига чемпионов)
    • 06.12.2024: Лилль 3:1 Брест
    • 30.11.2024: Брест 3:1 Страсбур
    • 26.11.2024: Барселона 3:0 Брест (Лига чемпионов)
    • 22.11.2024: Брест 3:2 Монако

    «Нант»

    «Нант» находится на 13-м месте с 14 очками, что явно ниже их уровня. Несмотря на недавнюю победу над «Ренном» (1:0), команда страдает от нестабильности в играх на выезде, не выигрывая в 5 последних выездных матчах Лиги 1. В последних 5 играх «Нант» забивает в среднем 1 гол за игру, но их оборона пропускает 1.6 гола за матч. В матчах с командами из нижней половины таблицы «Нант» зачастую сталкивается с трудностями, что делает их положение на выезде не таким оптимистичным.

    Последние матчи «Нант»:

    • 08.12.2024: Нант 1:0 Ренн
    • 30.11.2024: ПСЖ 1:1 Нант
    • 24.11.2024: Нант 0:2 Гавр
    • 09.11.2024: Ланс 3:2 Нант
    • 03.11.2024: Нант 1:2 Марсель

    Личные встречи

    В последних личных встречах «Брест» продемонстрировал хорошую форму против «Нанта» на домашнем стадионе, не проигрывая в 6 из 8 последних матчей дома против этого соперника. В последних трех встречах «Брест» не пропускал от «Нанта» и даже одерживал победу в 2 матчах подряд. История личных встреч показывает, что Брест в последнее время в большинстве случаев контролирует ход встреч с «Нантом», особенно дома.

    Последние встречи:

    • 04.05.2024: Брест 0:0 Нант
    • 17.12.2023: Нант 0:2 Брест
    • 03.05.2023: Брест 2:0 Нант
    • 16.10.2022: Нант 4:1 Брест
    • 10.04.2022: Брест 1:1 Нант

    Статистика

    «Брест»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 2.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 7
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 10

    «Нант»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 1.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 5
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

    Прогноз на матч «Брест» – «Нант»

    «Брест» имеет явное преимущество в очных встречах на своем стадионе и продолжает неплохо выступать в домашних играх. Несмотря на неудачи в последних играх, команда сохраняет уверенность в атаке и достаточно опасна для обороны «Нанта». В свою очередь, «Нант» демонстрирует нестабильность в выездных матчах, что делает их шансы на победу маловероятными. Ожидаем, что «Брест» одержит победу, при этом вполне возможно, что «Нант» сможет забить хотя бы один гол.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Брест» – коэффициент 2.30
    • Оба забьют – Да – коэффициент 2.10
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.20

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Брест» за коэффициент 7.50

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    Источник: «Бомбардир»

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