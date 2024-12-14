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    • Прогноз на точный счет матча «Гавр» – «Страсбур», Лига 1, 15 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Гавр» – «Страсбур», Лига 1, 15 декабря 2024 года

    15 декабря 2024 года на стадионе «Стад Океан» в Гавре состоится матч 15-го тура Лиги 1, в котором «Гавр» примет «Страсбур». Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы и имеют проблемы как в атаке, так и в обороне. «Гавр» будет стремиться закрепить свою позицию, в то время как «Страсбур» будет пытаться выйти из кризиса и вернуться на путь побед.

    «Гавр»

    «Гавр» в текущем сезоне демонстрирует нестабильные результаты, набрав всего 12 очков после 14 матчей. Команда находится на 17-й позиции и борется за выживание. В последних пяти играх «Гавр» забил 4 гола, но пропустил 6, что свидетельствует о слабости как в атаке, так и в защите. Несмотря на эти проблемы, на своем поле команда выглядит более уверенно, чем в выездных матчах. В атаке выделяется Абдулайе Туре с 3 голами, но его усилий недостаточно для стабильных побед.

    Последние матчи «Гавр»:

    • 07.12.2024: Ницца 2:1 Гавр
    • 01.12.2024: Гавр 0:1 Анжер
    • 24.11.2024: Нант 0:2 Гавр
    • 10.11.2024: Гавр 0:3 Реймс
    • 03.11.2024: Гавр 1:0 Монпелье

    «Страсбур»

    «Страсбур» также сталкивается с трудностями в этом сезоне. Команда занимает 14-е место с 14 очками, и их игра в атаке оставляет желать лучшего. В последних 5 матчах «Страсбур» забил лишь 3 гола, но при этом пропустил 10. Оборона команды дает сбой, особенно в матчах с более сильными соперниками. Лучший бомбардир «Страсбура» Андрей Сантос, который забил 5 голов в 13 матчах, пытается вести команду вперед, но этого явно недостаточно для стабильных побед.

    Последние матчи «Страсбур»:

    • 08.12.2024: Страсбур 0:0 Реймс
    • 30.11.2024: Брест 3:1 Страсбур
    • 24.11.2024: Ницца 2:1 Страсбур
    • 09.11.2024: Страсбур 1:3 Монако
    • 02.11.2024: Сент-Этьен 2:0 Страсбур

    Личные встречи

    В последних личных встречах между «Гавр» и «Страсбуром» наблюдается преимущество команды из Страсбура. Они не проигрывают в 5 из последних 7 матчей, что говорит о том, что они могут противостоять «Гавру» даже в условиях сложной ситуации. Однако важно отметить, что «Гавр» в последних матчах на своем стадионе выглядит несколько увереннее.

    Последние встречи:

    • 04.05.2024: Гавр 3:1 Страсбур
    • 07.02.2024 (Кубок): Страсбур 3:1 Гавр
    • 10.12.2023: Страсбур 2:1 Гавр
    • 28.04.2017: Страсбур 2:0 Гавр
    • 29.11.2016: Гавр 0:1 Страсбур

    Статистика

    «Гавр»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 4
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

    «Страсбур»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.60, пропускает – 2.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 3
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 10

    Прогноз на матч «Гавр» – «Страсбур»

    «Гавр» имеет небольшое преимущество в этом матче, особенно учитывая, что команда играет на своем поле. Однако обе команды испытывают серьезные проблемы в атаке и обороне, и вряд ли можно ожидать высокий результат. В этом контексте скорее всего будет низовой матч с минимальным количеством голов. «Гавр» имеет шанс на победу, но нужно ожидать, что гости смогут забить хотя бы один гол, так как их атакующие действия в последних играх хоть и не блестят, но все же дают о себе знать.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Гавра» – коэффициент 2.40
    • Оба не забьют – коэффициент 2.05
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.80

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 1:0 в пользу «Гавра» за коэффициент 7.00

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    Источник: «Бомбардир»

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