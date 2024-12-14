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    • Прогноз на точный счет матча «Ренн» – «Анжер», Лига 1, 15 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Ренн» – «Анжер», Лига 1, 15 декабря 2024 года

    15 декабря на стадионе «Роазон Парк» состоится матч 15-го тура Лиги 1, в котором «Ренн» примет «Анжер». Команды находятся в разных частях турнирной таблицы, и у каждой из них есть свои слабые и сильные стороны. В преддверии этой встречи важно учитывать недавние результаты, игровую форму команд и статистику личных встреч.

    «Ренн»

    «Ренн» находится на 12-м месте с 14 очками после 14 матчей. Несмотря на это, команда переживает трудный период. В последних 5 играх они одержали лишь одну победу, но также столкнулись с проблемами в обороне, пропустив 8 голов за этот отрезок. «Ренн» не смог выиграть в последних двух матчах Лиги 1, что говорит о трудности в текущей форме. Лучший бомбардир команды, Арно Калимуэндо, набрал форму и забил 6 голов в 13 матчах, но это, похоже, не хватает для стабильных побед. В целом атакующие действия команды остаются достаточно продуктивными, но оборона не всегда выдерживает давление соперников.

    Последние матчи «Ренн»:

    • 08.12.2024: Нант 1:0 Ренн
    • 30.11.2024: Ренн 5:0 Сент-Этьен
    • 24.11.2024: Лилль 1:0 Ренн
    • 10.11.2024: Ренн 0:2 Тулуза
    • 03.11.2024: Осер 4:0 Ренн

    «Анжер»

    «Анжер» находится еще ниже в таблице – на 15-м месте с 13 очками. Они не смогли одержать победу в последних 3 играх и проиграли в 4 из 5 последних матчей. Особенно заметен их слабый результат в обороне: в последних пяти играх команда пропустила 8 голов. Нападение также оставляет желать лучшего – всего 4 забитых гола за 5 игр, что говорит о явных проблемах с атакой. Лучший бомбардир «Анжера» Химад Абделли забил 4 гола в 14 матчах, но его усилий недостаточно, чтобы исправить общую ситуацию.

    Последние матчи «Анжер»:

    • 07.12.2024: Анжер 0:3 Лион
    • 01.12.2024: Гавр 0:1 Анжер
    • 24.11.2024: Осер 1:0 Анжер
    • 09.11.2024: Анжер 2:4 ПСЖ
    • 01.11.2024: Монако 0:1 Анжер

    Личные встречи

    В последних личных встречах «Ренн» показал уверенное преимущество, победив в 4 из последних 5 матчей против «Анжера». Особенно важно отметить, что в последних 4 играх «Ренн» забивал в каждом матче, что может свидетельствовать о том, что «Анжер» не всегда может сдерживать атакующие действия «Ренна», особенно на выезде. При этом у «Анжера» есть шанс на позитивный результат в случае эффективного контрнаступления, однако в целом они демонстрируют слабую игру на выезде.

    Последние встречи:

    • 27.07.2024 (Товарищеский матч): Ренн 2:1 Анжер
    • 30.04.2023: Ренн 4:2 Анжер
    • 23.10.2022: Анжер 1:2 Ренн
    • 06.03.2022: Ренн 2:0 Анжер
    • 29.08.2021: Анжер 2:0 Ренн

    Статистика

    «Ренн»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 1.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 5
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

    «Анжер»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 4
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

    Прогноз на матч «Ренн» – «Анжер»

    «Ренн» остается фаворитом в этой встрече, несмотря на свои недавние проблемы. Они забивают больше голов и имеют хорошую историю побед против «Анжера», особенно на домашнем стадионе. «Анжер» испытывает большие трудности в атаке и обороне, и не может похвастаться стабильными результатами на выезде. Также стоит отметить, что «Ренн» имеет сильных игроков в атаке, которые могут воспользоваться уязвимостью обороны «Анжера».

    Поскольку обе команды имеют проблемы с обороной, можно ожидать, что матч будет с несколькими голами, однако фаворитом является «Ренн», который, несмотря на свою нестабильность, должен взять 3 очка в этой встрече.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Ренна» – коэффициент 1.75
    • Оба забьют – Да – коэффициент 2.00
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.05

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Ренна» за коэффициент 7.50

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    Источник: «Бомбардир»

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