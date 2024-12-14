15 декабря на стадионе «Роазон Парк» состоится матч 15-го тура Лиги 1, в котором «Ренн» примет «Анжер». Команды находятся в разных частях турнирной таблицы, и у каждой из них есть свои слабые и сильные стороны. В преддверии этой встречи важно учитывать недавние результаты, игровую форму команд и статистику личных встреч.

«Ренн»

«Ренн» находится на 12-м месте с 14 очками после 14 матчей. Несмотря на это, команда переживает трудный период. В последних 5 играх они одержали лишь одну победу, но также столкнулись с проблемами в обороне, пропустив 8 голов за этот отрезок. «Ренн» не смог выиграть в последних двух матчах Лиги 1, что говорит о трудности в текущей форме. Лучший бомбардир команды, Арно Калимуэндо, набрал форму и забил 6 голов в 13 матчах, но это, похоже, не хватает для стабильных побед. В целом атакующие действия команды остаются достаточно продуктивными, но оборона не всегда выдерживает давление соперников.

Последние матчи «Ренн»:

08.12.2024: Нант 1:0 Ренн

30.11.2024: Ренн 5:0 Сент-Этьен

24.11.2024: Лилль 1:0 Ренн

10.11.2024: Ренн 0:2 Тулуза

03.11.2024: Осер 4:0 Ренн

«Анжер» находится еще ниже в таблице – на 15-м месте с 13 очками. Они не смогли одержать победу в последних 3 играх и проиграли в 4 из 5 последних матчей. Особенно заметен их слабый результат в обороне: в последних пяти играх команда пропустила 8 голов. Нападение также оставляет желать лучшего – всего 4 забитых гола за 5 игр, что говорит о явных проблемах с атакой. Лучший бомбардир «Анжера» Химад Абделли забил 4 гола в 14 матчах, но его усилий недостаточно, чтобы исправить общую ситуацию.

Последние матчи «Анжер»:

07.12.2024: Анжер 0:3 Лион

01.12.2024: Гавр 0:1 Анжер

24.11.2024: Осер 1:0 Анжер

09.11.2024: Анжер 2:4 ПСЖ

01.11.2024: Монако 0:1 Анжер

Личные встречи

В последних личных встречах «Ренн» показал уверенное преимущество, победив в 4 из последних 5 матчей против «Анжера». Особенно важно отметить, что в последних 4 играх «Ренн» забивал в каждом матче, что может свидетельствовать о том, что «Анжер» не всегда может сдерживать атакующие действия «Ренна», особенно на выезде. При этом у «Анжера» есть шанс на позитивный результат в случае эффективного контрнаступления, однако в целом они демонстрируют слабую игру на выезде.

Последние встречи:

27.07.2024 (Товарищеский матч): Ренн 2:1 Анжер

30.04.2023: Ренн 4:2 Анжер

23.10.2022: Анжер 1:2 Ренн

06.03.2022: Ренн 2:0 Анжер

29.08.2021: Анжер 2:0 Ренн

Статистика

«Ренн»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 1.60

Забитые голы в последних 5 играх: 5

Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

«Анжер»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.60

Забитые голы в последних 5 играх: 4

Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

Прогноз на матч «Ренн» – «Анжер»

«Ренн» остается фаворитом в этой встрече, несмотря на свои недавние проблемы. Они забивают больше голов и имеют хорошую историю побед против «Анжера», особенно на домашнем стадионе. «Анжер» испытывает большие трудности в атаке и обороне, и не может похвастаться стабильными результатами на выезде. Также стоит отметить, что «Ренн» имеет сильных игроков в атаке, которые могут воспользоваться уязвимостью обороны «Анжера».

Поскольку обе команды имеют проблемы с обороной, можно ожидать, что матч будет с несколькими голами, однако фаворитом является «Ренн», который, несмотря на свою нестабильность, должен взять 3 очка в этой встрече.

Рекомендации для ставок:

Победа «Ренна» – коэффициент 1.75

Оба забьют – Да – коэффициент 2.00

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.05

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 2:1 в пользу «Ренна» за коэффициент 7.50

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