15 декабря на стадионе «Эстадио де ла Серамика» в Вильярреале состоится матч 17-го тура Ла Лиги между местной командой и «Бетисом». Обе команды переживают проблемы, но хозяева поля имеют очевидные преимущества, что, скорее всего, скажется на итоговом результате.
«Вильярреал»
«Вильярреал» в данный момент занимает 5-е место в Ла Лиге с 26 очками, но их недавние результаты говорят о некотором падении формы. Команда не может выиграть в последних трeх матчах Ла Лиги: дважды сыграв вничью и однажды проиграв. Несмотря на это, Вильярреал всe ещe остаeтся сильной командой, особенно на своeм стадионе, где не проигрывает в 9 из 10 последних матчей. Айосе Перес, лучший бомбардир команды с 10 голами в 12 играх, продолжает вести команду в атаке.
Последние матчи «Вильярреала»:
- Атлетик 2:0 «Вильярреал»
- Понтеведра 1:0 «Вильярреал» (Кубок)
- Вильярреал 2:2 Жирона
- Осасуна 2:2 «Вильярреал»
- Вильярреал 3:0 Алавес
«Бетис»
«Бетис» находится на 11-м месте с 21 очком, и команда переживает трудный период, не побеждая в последних 5 играх Ла Лиги. В атаке команда демонстрирует некоторые положительные моменты, но уязвимость в обороне остаeтся большой проблемой, так как они пропускают в среднем 1.4 гола за матч. Джовани Ло Чельсо, лучший бомбардир команды с 7 голами, продолжает оставаться важным элементом атакующих действий, но для «Бетиса» предстоит сложная задача – справиться с плотной обороной «Вильярреала».
Последние матчи «Бетиса»:
- Бетис 2:2 Барселона
- Сант-Андреу 1:3 Бетис (Кубок)
- Реал Сосьедад 2:0 Бетис
- Млада-Болеслав 2:1 Бетис (Лига Конференций)
- Бетис 1:0 Петрокуб (Лига Конференций)
Личные встречи
История личных встреч между «Вильярреалом» и «Бетисом» показывает явное преимущество хозяев поля. В последних трeх играх «Вильярреал» выиграл дважды и сыграл вничью. Эти результаты дают основание ожидать от хозяев поля уверенной игры, особенно учитывая текущее состояние «Бетиса», который, несмотря на неплохие атакующие действия, испытывает проблемы в защите.
Последние встречи:
- 10.03.2024: «Бетис» 2:3 «Вильярреал»
- 13.08.2023: «Вильярреал» 1:2 «Бетис»
- 12.03.2023: «Вильярреал» 1:1 «Бетис»
- 11.09.2022: «Бетис» 1:0 «Вильярреал»
- 06.02.2022: «Бетис» 0:2 «Вильярреал»
Статистика команд
«Вильярреал»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.40
- Забитые голы в последних 5 играх: 7
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 7
«Бетис»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.40
- Забитые голы в последних 5 играх: 7
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 7
Прогноз на матч «Вильярреал» – «Бетис»
Состояние команд в последнее время даeт определeнное преимущество «Вильярреалу». Несмотря на то что «Бетис» может оказать сопротивление в атаке, проблемы с обороной команды, а также серия без побед, создают благоприятные условия для «Вильярреала», который дома играет значительно увереннее. Хозяева поля будут фаворитами в этой встрече и вполне могут забить несколько мячей, учитывая нестабильность защиты «Бетиса».
Рекомендации для ставок:
- Победа «Вильярреала» – коэффициент 2.00
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95
- Оба забьют – Да – коэффициент 2.05
Прогноз на точный счет
Рекомендация: 3:1 в пользу «Вильярреала» за коэффициент 9.00.
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