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    • Прогноз на точный счет матча «Вильярреал» – «Бетис», Ла Лига, 15 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Вильярреал» – «Бетис», Ла Лига, 15 декабря 2024 года

    15 декабря на стадионе «Эстадио де ла Серамика» в Вильярреале состоится матч 17-го тура Ла Лиги между местной командой и «Бетисом». Обе команды переживают проблемы, но хозяева поля имеют очевидные преимущества, что, скорее всего, скажется на итоговом результате.

    «Вильярреал»

    «Вильярреал» в данный момент занимает 5-е место в Ла Лиге с 26 очками, но их недавние результаты говорят о некотором падении формы. Команда не может выиграть в последних трeх матчах Ла Лиги: дважды сыграв вничью и однажды проиграв. Несмотря на это, Вильярреал всe ещe остаeтся сильной командой, особенно на своeм стадионе, где не проигрывает в 9 из 10 последних матчей. Айосе Перес, лучший бомбардир команды с 10 голами в 12 играх, продолжает вести команду в атаке.

    Последние матчи «Вильярреала»:

    • Атлетик 2:0 «Вильярреал»
    • Понтеведра 1:0 «Вильярреал» (Кубок)
    • Вильярреал 2:2 Жирона
    • Осасуна 2:2 «Вильярреал»
    • Вильярреал 3:0 Алавес

    «Бетис»

    «Бетис» находится на 11-м месте с 21 очком, и команда переживает трудный период, не побеждая в последних 5 играх Ла Лиги. В атаке команда демонстрирует некоторые положительные моменты, но уязвимость в обороне остаeтся большой проблемой, так как они пропускают в среднем 1.4 гола за матч. Джовани Ло Чельсо, лучший бомбардир команды с 7 голами, продолжает оставаться важным элементом атакующих действий, но для «Бетиса» предстоит сложная задача – справиться с плотной обороной «Вильярреала».

    Последние матчи «Бетиса»:

    • Бетис 2:2 Барселона
    • Сант-Андреу 1:3 Бетис (Кубок)
    • Реал Сосьедад 2:0 Бетис
    • Млада-Болеслав 2:1 Бетис (Лига Конференций)
    • Бетис 1:0 Петрокуб (Лига Конференций)

    Личные встречи

    История личных встреч между «Вильярреалом» и «Бетисом» показывает явное преимущество хозяев поля. В последних трeх играх «Вильярреал» выиграл дважды и сыграл вничью. Эти результаты дают основание ожидать от хозяев поля уверенной игры, особенно учитывая текущее состояние «Бетиса», который, несмотря на неплохие атакующие действия, испытывает проблемы в защите.

    Последние встречи:

    • 10.03.2024: «Бетис» 2:3 «Вильярреал»
    • 13.08.2023: «Вильярреал» 1:2 «Бетис»
    • 12.03.2023: «Вильярреал» 1:1 «Бетис»
    • 11.09.2022: «Бетис» 1:0 «Вильярреал»
    • 06.02.2022: «Бетис» 0:2 «Вильярреал»

    Статистика команд

    «Вильярреал»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 7
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

    «Бетис»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 7
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

    Прогноз на матч «Вильярреал» – «Бетис»

    Состояние команд в последнее время даeт определeнное преимущество «Вильярреалу». Несмотря на то что «Бетис» может оказать сопротивление в атаке, проблемы с обороной команды, а также серия без побед, создают благоприятные условия для «Вильярреала», который дома играет значительно увереннее. Хозяева поля будут фаворитами в этой встрече и вполне могут забить несколько мячей, учитывая нестабильность защиты «Бетиса».

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Вильярреала» – коэффициент 2.00
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95
    • Оба забьют – Да – коэффициент 2.05

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 3:1 в пользу «Вильярреала» за коэффициент 9.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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