14 декабря на стадионе «Миллернтор» в Гамбурге «Санкт-Паули» встретится с «Вердером» в рамках 14-го тура Бундеслиги. Ожидается напряженная встреча, так как обе команды находятся в середине турнирной таблицы, но их форма и результаты последних матчей варьируются.

«Санкт-Паули»

«Санкт-Паули» в текущем сезоне набрал 11 очков и находится на 15-м месте. Команда испытывает проблемы в обороне, пропустив в 4 из последних 5 матчей. В атаке «Санкт-Паули» не хватает стабильности: в последние игры команда забила всего 5 голов, но и пропустила 7. Это подчеркивает их слабую защиту и проблемы с реализацией моментов. Лучший бомбардир команды – Морган Гилавоги, который забил 3 гола в 14 матчах, что также указывает на недостаточную результативность.

Последние матчи «Санкт-Паули»:

Байер 2:1 «Санкт-Паули»

«Санкт-Паули» 3:1 Хольштайн Киль

Боруссия М 2:0 «Санкт-Паули»

«Санкт-Паули» 0:1 Бавария

«Санкт-Паули» 1:1 Айнтрахт Б

«Вердер»

«Вердер» занимает 10-е место с 19 очками и, несмотря на недавние неудачи, показывает более стабильные результаты, чем «Санкт-Паули». Команда пропускает немного, в среднем 0.8 гола за игру, но в атаке также не всегда отличается высокой результативностью. Однако их лидер Йенс Стаге с 6 голами в 11 играх стабильно приносит результат в нападении. В последних 5 матчах «Вердер» забил 6 голов и пропустил 4, что является хорошим показателем для середняков.

Последние матчи «Вердер»:

Бохум 0:1 «Вердер»

«Вердер» 1:0 Дармштадт (Кубок)

«Вердер» 2:2 Штутгарт

Айнтрахт Ф 1:0 «Вердер»

«Вердер» 2:1 Хольштайн Киль

Личные встречи

История очных матчей указывает на относительно сбалансированное положение. В последних встречах команды не одерживали ярких побед, а чаще фиксировались ничьи. Это подтверждается результатами последних трех матчей, где каждая команда забивала, но не могла полностью доминировать.

Последние встречи:

Товарищеский матч: «Вердер» 3:3 «Санкт-Паули» (12.10.2023)

Вторая Бундеслига: «Санкт-Паули» 1:1 «Вердер» (09.04.2022)

Вторая Бундеслига: «Вердер» 1:1 «Санкт-Паули» (30.10.2021)

Статистика

«Санкт-Паули»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 1.40

Забитые голы в последних 5 играх: 5

Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

«Вердер»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 0.80

Забитые голы в последних 5 играх: 6

Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

Прогноз на матч «Санкт-Паули» – «Вердер»

Ожидается, что «Вердер» будет фаворитом встречи, несмотря на свою не всегда стабильную игру. Команда демонстрирует более сбалансированную игру как в атаке, так и в защите, что позволит им контролировать ход матча и, вероятно, вырвать победу. «Санкт-Паули» будет пытаться забить, но с учетом проблем в обороне и слабой результативности, они едва ли смогут победить.

Рекомендации для ставок:

Победа «Вердер» – коэффициент 2.10

Оба забьют – Да – коэффициент 1.90

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 1:2 в пользу «Вердер» за коэффициент 8.50.

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