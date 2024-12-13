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    • Прогноз на точный счет матча «Санкт-Паули» – «Вердер», Бундеслига, 14 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Санкт-Паули» – «Вердер», Бундеслига, 14 декабря 2024 года

    14 декабря на стадионе «Миллернтор» в Гамбурге «Санкт-Паули» встретится с «Вердером» в рамках 14-го тура Бундеслиги. Ожидается напряженная встреча, так как обе команды находятся в середине турнирной таблицы, но их форма и результаты последних матчей варьируются.

    «Санкт-Паули»

    «Санкт-Паули» в текущем сезоне набрал 11 очков и находится на 15-м месте. Команда испытывает проблемы в обороне, пропустив в 4 из последних 5 матчей. В атаке «Санкт-Паули» не хватает стабильности: в последние игры команда забила всего 5 голов, но и пропустила 7. Это подчеркивает их слабую защиту и проблемы с реализацией моментов. Лучший бомбардир команды – Морган Гилавоги, который забил 3 гола в 14 матчах, что также указывает на недостаточную результативность.

    Последние матчи «Санкт-Паули»:

    • Байер 2:1 «Санкт-Паули»
    • «Санкт-Паули» 3:1 Хольштайн Киль
    • Боруссия М 2:0 «Санкт-Паули»
    • «Санкт-Паули» 0:1 Бавария
    • «Санкт-Паули» 1:1 Айнтрахт Б

    «Вердер»

    «Вердер» занимает 10-е место с 19 очками и, несмотря на недавние неудачи, показывает более стабильные результаты, чем «Санкт-Паули». Команда пропускает немного, в среднем 0.8 гола за игру, но в атаке также не всегда отличается высокой результативностью. Однако их лидер Йенс Стаге с 6 голами в 11 играх стабильно приносит результат в нападении. В последних 5 матчах «Вердер» забил 6 голов и пропустил 4, что является хорошим показателем для середняков.

    Последние матчи «Вердер»:

    • Бохум 0:1 «Вердер»
    • «Вердер» 1:0 Дармштадт (Кубок)
    • «Вердер» 2:2 Штутгарт
    • Айнтрахт Ф 1:0 «Вердер»
    • «Вердер» 2:1 Хольштайн Киль

    Личные встречи

    История очных матчей указывает на относительно сбалансированное положение. В последних встречах команды не одерживали ярких побед, а чаще фиксировались ничьи. Это подтверждается результатами последних трех матчей, где каждая команда забивала, но не могла полностью доминировать.

    Последние встречи:

    • Товарищеский матч: «Вердер» 3:3 «Санкт-Паули» (12.10.2023)
    • Вторая Бундеслига: «Санкт-Паули» 1:1 «Вердер» (09.04.2022)
    • Вторая Бундеслига: «Вердер» 1:1 «Санкт-Паули» (30.10.2021)

    Статистика

    «Санкт-Паули»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 1.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 5
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

    «Вердер»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 0.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 6
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

    Прогноз на матч «Санкт-Паули» – «Вердер»

    Ожидается, что «Вердер» будет фаворитом встречи, несмотря на свою не всегда стабильную игру. Команда демонстрирует более сбалансированную игру как в атаке, так и в защите, что позволит им контролировать ход матча и, вероятно, вырвать победу. «Санкт-Паули» будет пытаться забить, но с учетом проблем в обороне и слабой результативности, они едва ли смогут победить.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Вердер» – коэффициент 2.10
    • Оба забьют – Да – коэффициент 1.90
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 1:2 в пользу «Вердер» за коэффициент 8.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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    13.12.2024 11:31
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