14 декабря 2024 года на стадионе RCDE Стэдиум в Барселоне состоится матч 17-го тура Ла Лиги, в котором «Эспаньол» примет «Осасуну». Этот матч представляет собой встречу двух команд с разными турнирными задачами: «Эспаньол» борется за выживание, в то время как «Осасуна» стремится удержаться в верхней части таблицы.

«Эспаньол»

«Эспаньол» на данный момент располагается на 18-й позиции в турнирной таблице с 13 очками, и команда продолжает бороться за выживание. В последних пяти играх «Эспаньол» забил всего 5 голов, но при этом пропустил 11, что подчеркивает их слабость в обороне. Основной атакующей силой является Хави Пуадо, который забил 5 голов в 13 матчах. Команда все чаще испытывает трудности в защите, что обостряет их проблемы в текущем сезоне.

Последние матчи «Эспаньола»:

Хетафе 1:0 Эспаньол

Барбастро 0:2 Эспаньол (Кубок)

Эспаньол 3:1 Сельта

Жирона 4:1 Эспаньол

Барселона 3:1 Эспаньол

«Осасуна»

«Осасуна» занимает более высокую позицию в таблице, расположившись на 7-м месте с 24 очками. Они демонстрируют стабильные результаты, забивая в последних 5 матчах 8 голов, однако их защита также вызывает вопросы, так как команда пропустила 11 голов за этот же отрезок. В атаке «Осасуна» продолжает полагаться на Анте Будимира, который является лучшим бомбардиром команды с 11 голами. Последние игры команды показали, что они все чаще играют вничью (3 ничьих подряд), что указывает на возможные проблемы с результативностью, несмотря на хорошую форму в атаке.

Последние матчи «Осасуны»:

Осасуна 2:2 Алавес

Сеута 2:3 Осасуна (Кубок)

Осасуна 1:1 Севилья

Осасуна 2:2 Вильярреал

Реал Мадрид 4:0 Осасуна

Личные встречи

В очных матчах «Осасуна» в последние годы продемонстрировала неплохие результаты против «Эспаньола». «Осасуна» не проигрывает в последних 7 матчах против этой команды, а также забивает в последних 3 встречах между этими командами. История встреч говорит о том, что «Осасуна» имеет преимущество в играх с «Эспаньолом», особенно в последних сезонах.

Последние встречи:

Эспаньол 1:1 Осасуна (04.02.2023)

Осасуна 1:0 Эспаньол (20.10.2022)

Эспаньол 1:1 Осасуна (08.05.2022)

Осасуна 0:0 Эспаньол (14.08.2021)

Эспаньол 0:2 Осасуна (17.01.2021)

Статистика команд

«Эспаньол»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 2.20

Забитые голы в последних 5 играх: 5

Пропущенные голы в последних 5 играх: 11

«Осасуна»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 2.20

Забитые голы в последних 5 играх: 8

Пропущенные голы в последних 5 играх: 11

Прогноз на матч «Эспаньол» – «Осасуна»

С учетом текущей формы команд и их турнирной ситуации, «Осасуна» выглядит фаворитом этого матча. Несмотря на слабости в обороне, они имеют более сильную атакующую линию и хорошую статистику против «Эспаньола» в последних встречах. «Эспаньол», в свою очередь, будет бороться за каждое очко, но проблемы в защите и неспособность стабильно выигрывать матчи ставят их в трудное положение.

Прогноз: Победа «Осасуны» с учетом слабостей «Эспаньола» в обороне, а также общего уровня игры команд.

Рекомендации для ставок:

Победа «Осасуны» – коэффициент 2.10

– коэффициент 2.10 Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85

– коэффициент 1.85 Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

– коэффициент 1.90 Ничья 2:2 – коэффициент 7.50

Прогноз на точный счет

Рекомендация: Победа «Осасуны» 2:1 с коэффициентом 8.50 или ничья 2:2 с коэффициентом 7.50.

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