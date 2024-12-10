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    • Прогноз на точный счет матча «Боруссия» Д – «Барселона», Лига чемпионов, 11 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Боруссия» Д – «Барселона», Лига чемпионов, 11 декабря 2024 года

    11 декабря на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде состоится заключительный матч 6-го тура Лиги чемпионов, в котором «Боруссия Д» встретится с «Барселоной». Обе команды имеют по 12 очков в своей группе, но «Барселона» занимает более высокую позицию за счет лучшей разницы мячей. Этот матч имеет большое значение, и обе стороны будут стремиться к победе для обеспечения уверенности в выходе в следующий этап.

    «Боруссия Д»

    «Боруссия Д» продемонстрировала хороший результат в Лиге чемпионов, набрав 12 очков в 5 матчах. Команда продолжает забивать в каждом из своих последних матчей, однако часто позволяет себе пропускать. В последних 5 играх в Лиге чемпионов «Боруссия» забила 10 голов, но и пропустила 5. На домашнем стадионе они всегда опасны, что подчеркивают их недавние победы в Бундеслиге и успешная выездная игра против «Динамо Загреб» (3:0). В атаке выделяется Серу Гирасси, который является лучшим бомбардиром команды с 10 голами в 16 матчах.

    Последние матчи «Боруссия Д»:

    • 07.12.2024: «Боруссия М» 1:1 «Боруссия Д» (Бундеслига)
    • 30.11.2024: «Боруссия Д» 1:1 «Бавария» (Бундеслига)
    • 27.11.2024: «Динамо Загреб» 0:3 «Боруссия Д» (Лига чемпионов)
    • 23.11.2024: «Боруссия Д» 4:0 «Фрайбург» (Бундеслига)
    • 09.11.2024: «Майнц» 3:1 «Боруссия Д» (Бундеслига)

    «Барселона»

    «Барселона» проводит впечатляющий турнир в Лиге чемпионов, набрав 12 очков и имея наилучшую разницу мячей в группе. Команда Роберта Левандовски демонстрирует отличные атакующие результаты, забив 18 голов в 5 матчах. Однако защита иногда дает сбои, и в последних 5 играх «Барселона» пропустила 7 мячей. В последних матчах в Лиге чемпионов «Барселона» победила «Брест» (3:0) и продолжает показывать высокие результаты как в домашнем, так и в выездном матчах. В игре с «Бетисом» в Ла Лиге (2:2) «Барселона» продемонстрировала некоторые проблемы в обороне, но в атаке они всегда опасны.

    Последние матчи «Барселона»:

    • 07.12.2024: «Бетис» 2:2 «Барселона» (Ла Лига)
    • 03.12.2024: «Мальорка» 1:5 «Барселона» (Ла Лига)
    • 30.11.2024: «Барселона» 1:2 «Лас-Пальмас» (Ла Лига)
    • 26.11.2024: «Барселона» 3:0 «Брест» (Лига чемпионов)
    • 23.11.2024: «Сельта» 2:2 «Барселона» (Ла Лига)

    Личные встречи

    В последних двух личных встречах в Лиге чемпионов «Барселона» одержала одну победу и сыграла вничью. В матчах между этими командами часто бывает высокая результативность, что оставляет предсказания открытыми. В 2019 году «Барселона» выиграла у «Боруссии Д» с минимальным счетом 3:1, но в первой встрече того сезона на «Сигнал Идуна Парк» они не смогли победить (0:0).

    Последние встречи:

    • 27.11.2019: «Барселона» 3:1 «Боруссия Д» (Лига чемпионов)
    • 17.09.2019: «Боруссия Д» 0:0 «Барселона» (Лига чемпионов)

    Статистика команд

    «Боруссия Д»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 10
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

    «Барселона»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.60, пропускает – 1.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 13
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

    Прогноз на матч «Боруссия Д» – «Барселона»

    В данном матче обе команды подойдут с мотивацией к победе, поскольку они уже обеспечили себе место в плей-офф, но будут бороться за первую строчку в группе. «Боруссия Д» хорошо играет дома и забивает в каждом матче, однако «Барселона» в последнее время демонстрирует высокую результативность и может оказаться сильнее в атаке. Ожидается, что обе команды обменяются голами, а победу все же одержит «Барселона», учитывая их текущую форму и более стабильную защиту.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Барселона» – коэффициент 2.10
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
    • Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 2.20

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 2:3 в пользу «Барселоны» за коэффициент 10.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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    10.12.2024 10:38
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