11 декабря на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде состоится заключительный матч 6-го тура Лиги чемпионов, в котором «Боруссия Д» встретится с «Барселоной». Обе команды имеют по 12 очков в своей группе, но «Барселона» занимает более высокую позицию за счет лучшей разницы мячей. Этот матч имеет большое значение, и обе стороны будут стремиться к победе для обеспечения уверенности в выходе в следующий этап.

«Боруссия Д»

«Боруссия Д» продемонстрировала хороший результат в Лиге чемпионов, набрав 12 очков в 5 матчах. Команда продолжает забивать в каждом из своих последних матчей, однако часто позволяет себе пропускать. В последних 5 играх в Лиге чемпионов «Боруссия» забила 10 голов, но и пропустила 5. На домашнем стадионе они всегда опасны, что подчеркивают их недавние победы в Бундеслиге и успешная выездная игра против «Динамо Загреб» (3:0). В атаке выделяется Серу Гирасси, который является лучшим бомбардиром команды с 10 голами в 16 матчах.

Последние матчи «Боруссия Д»:

«Барселона»

«Барселона» проводит впечатляющий турнир в Лиге чемпионов, набрав 12 очков и имея наилучшую разницу мячей в группе. Команда Роберта Левандовски демонстрирует отличные атакующие результаты, забив 18 голов в 5 матчах. Однако защита иногда дает сбои, и в последних 5 играх «Барселона» пропустила 7 мячей. В последних матчах в Лиге чемпионов «Барселона» победила «Брест» (3:0) и продолжает показывать высокие результаты как в домашнем, так и в выездном матчах. В игре с «Бетисом» в Ла Лиге (2:2) «Барселона» продемонстрировала некоторые проблемы в обороне, но в атаке они всегда опасны.

Последние матчи «Барселона»:

Личные встречи

В последних двух личных встречах в Лиге чемпионов «Барселона» одержала одну победу и сыграла вничью. В матчах между этими командами часто бывает высокая результативность, что оставляет предсказания открытыми. В 2019 году «Барселона» выиграла у «Боруссии Д» с минимальным счетом 3:1, но в первой встрече того сезона на «Сигнал Идуна Парк» они не смогли победить (0:0).

Последние встречи:

27.11.2019: «Барселона» 3:1 «Боруссия Д» (Лига чемпионов)

17.09.2019: «Боруссия Д» 0:0 «Барселона» (Лига чемпионов)

Статистика команд

«Боруссия Д»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 1.00

Забитые голы в последних 5 играх: 10

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

«Барселона»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.60, пропускает – 1.40

Забитые голы в последних 5 играх: 13

Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

Прогноз на матч «Боруссия Д» – «Барселона»

В данном матче обе команды подойдут с мотивацией к победе, поскольку они уже обеспечили себе место в плей-офф, но будут бороться за первую строчку в группе. «Боруссия Д» хорошо играет дома и забивает в каждом матче, однако «Барселона» в последнее время демонстрирует высокую результативность и может оказаться сильнее в атаке. Ожидается, что обе команды обменяются голами, а победу все же одержит «Барселона», учитывая их текущую форму и более стабильную защиту.

Рекомендации для ставок:

Победа «Барселона» – коэффициент 2.10

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85

Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 2.20

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 2:3 в пользу «Барселоны» за коэффициент 10.00.

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