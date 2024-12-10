Рабинер душевно поздравил футбол с его днем

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игоря Рабинер опубликовал пост в честь всемирного дня футбола.

«Обязательно подниму сегодня бокал по такому случаю. Всемирный день футбола, друзья!

Как прекрасно, что придумана игра, ставшая страстью всей моей жизни и жизней большинства из вас. У вас могут быть полярные жизненные и общественно-политические взгляды, из-за которых многие из присутствующих в этом канале на иные темы не смогли бы друг с другом общаться. Вы можете читать совершенно разную литературу или не читать ее вообще (последних среди моей аудитории, смею надеяться, все-таки нет). Вы можете представлять абсолютно разные профессии и род занятий, быть категорически разными по темпераменту, образованию, возрасту, стилю и образу жизни.

Но когда ваша любимая команда выходит на поле против другой, а может, это просто два клуба или две сборные, к которым у вас нет ничего личного, но вы просто хотите ими насладиться, – на эти 90+ минут для вас перестает существовать весь остальной окружающий мир. Только двадцать два игрока на поле, двое ворот и один мяч. Такая у этой одновременно простой и сложной игры особенная магия.

Нет другого вида спорта, который до такой степени покорил бы весь мир – где тепло и где холодно, где белые и где черные, где веруют в Христа и где – в Аллаха. Меня всегда забавлял спор интеллектуалов, ряд которых спорт вообще и футбол в частности страшно бесят, они считают его низким занятием для плебса. Зато другие, не меньшие интеллектуалы влюблены в пинание мяча ногами по гроб жизни. Умнейшие деятели науки, колоссальные артисты, философы и писатели.

Почему? Потому что, по моему любимому выражению великого футбольного обозревателя Льва Филатова, «в движениях мяча заключены движения человеческой души». Так же, как большое кино или великие книги – не о «чем-то», а о людях, о них же – и большой футбол.

А еще футбол – это любовь всей жизни, которой невозможно изменить. И счастливы те, кто, будучи влюбленным в него с детства, связал с ним жизнь в разных формах – как игрок, тренер, врач, босс клуба, администратор команды...

И, конечно, журналист. Я в профессии больше 35 лет – но, начиная очередную заметку и занимаясь до нее чем угодно, мигом ухожу в другую реальность. Потому что никогда дело моей жизни не становилось для меня обузой. Как можно скучать, когда пишешь о футболе?

И даже когда приходится садиться за текст в самом нелюбимом мною жанре – анонсе тура (потому что несравнимо больше люблю писать об увиденном, делиться впечатлениями, чем притягивать за уши то, что будет, а может, и не будет вовсе), мне дольше времени нужно только для раскачки. А пришла в голову первая мысль, написал один абзац – и понеслось! Потому что – о футболе.

Футбол меня за 50 воспламеняет так же, как в 15, 20, 25. Многие этого не понимают, считают не вышедшим из меня (или из вас, не правда ли?) детством. Но это же прекрасно, разве не так?

А еще футбол, как я уже говорил, – это убежище. От подчас ужасной реальности, которая нас нередко окружает. Он позволяет многим отвлечься и не сойти с ума. Спасибо ему и за это.

С твоим днем, футбол! Ты с раннего возраста покорил меня – и, уверен, не отпустишь уже никогда. Спасибо тебе за эти крепкие, стальные объятия. Дай и я обниму тебя тоже, дорогой мой!» – написал Рабинер.

Первые соревнования по футболу прошли в 1872 году.

Первый ЧМ состоялся в 1930 году.

Футбол – самый популярный вид спорта на Земле.

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