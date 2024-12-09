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    • Прогноз на точный счет матча «Аталанта» – «Реал», Лига чемпионов, 10 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Аталанта» – «Реал», Лига чемпионов, 10 декабря 2024 года

    10 декабря на стадионе Адзурри д′Италия «Аталанта» примет «Реал» в рамках 6-го тура Лиги чемпионов. «Аталанта» уже гарантировала себе выход из группы, а для «Реала» эта игра является решающей в борьбе за дальнейшее участие в еврокубках.

    «Аталанта»

    «Аталанта» демонстрирует потрясающую форму: команда не проигрывает в 9 матчах подряд и занимает 5-е место в турнире с 11 очками. Лидер нападения Матео Ретеги показывает великолепные результаты, забив 14 голов в 21 матче. Итальянский клуб славится своей результативностью, забив 15 мячей в последних 5 матчах, что делает их одной из самых грозных атакующих сил турнира.

    Последние матчи «Аталанты»:

    • Серия А: Аталанта 2:1 Милан
    • Серия А: Рома 0:2 Аталанта
    • Лига чемпионов: Янг Бойз 1:6 Аталанта
    • Серия А: Парма 1:3 Аталанта
    • Серия А: Аталанта 2:1 Удинезе

    «Реал»

    «Реал» провел неоднозначный групповой этап и находится на грани вылета, занимая 24-е место с 6 очками. Несмотря на это, мадридский клуб остается грозной силой. Винисиус Жуниор лидирует в атаке, забив 12 голов в 18 матчах. «Реал» стабильно забивает, но пропускает в 5 последних играх Лиги чемпионов, что подчеркивает уязвимость обороны.

    Последние матчи «Реала»:

    • Ла Лига: Жирона 0:3 Реал
    • Ла Лига: Атлетик 2:1 Реал
    • Ла Лига: Реал 2:0 Хетафе
    • Лига чемпионов: Ливерпуль 2:0 Реал
    • Ла Лига: Леганес 0:3 Реал

    Личные встречи

    «Реал» имеет значительное преимущество в личных встречах, выиграв все три последние игры против «Аталанты». Последняя встреча завершилась победой мадридского клуба в Суперкубке Европы (2:0).

    Статистика

    «Аталанта»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 3.00, пропускает – 0.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 15
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

    «Реал»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 0.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 9
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

    Прогноз на матч «Аталанта» – «Реал»

    Игра обещает быть результативной благодаря атакующему стилю обеих команд. «Аталанта» имеет преимущество за счет своей текущей формы и домашнего поля, но «Реал» мотивирован на победу для продолжения борьбы в турнире. Ожидается открытый футбол с голами с обеих сторон.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.70
    • Победа «Реала» или ничья (X2) – коэффициент 1.60

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 2:2 – коэффициент 11.00

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    Источник: «Бомбардир»

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    09.12.2024 11:29
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