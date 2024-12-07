В воскресенье, 8 февраля, в 18-м туре РПЛ сыграют «Ахмат» и «Оренбург». Игра состоится в Грозном, начало – в 19:00 (мск).

«Ахмат»

Команда Сергея Ташуева набрала 10 очков и находится на 15-й позиции в РПЛ. «Ахмат» добыл 1 победу, 7 раз сыграл вничью и потерпел 9 поражений, разница мячей – 15:32.

Последние результаты «Ахмата» в РПЛ:

«Оренбург»

«Оренбург» набрал 8 очков и занимает последнее место в таблице. Подопечные Владимира Слишковича добыли 1 победу, 5 раз сыграли вничью и потерпели 11 поражений, разница мячей – 16:32.

Предыдущие результаты «Оренбурга» в РПЛ:

Очные встречи

Прогноз на матч «Ахмат» – «Оренбург»

Встреча двух аутсайдеров чемпионата вряд ли получится результативной. в погоне за важнейшими очками соперники пожертвуют красотой футбола. Прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 2.00.

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