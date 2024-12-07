В воскресенье, 8 февраля, в 18-м туре РПЛ сыграют «Ахмат» и «Оренбург». Игра состоится в Грозном, начало – в 19:00 (мск).
«Ахмат»
Команда Сергея Ташуева набрала 10 очков и находится на 15-й позиции в РПЛ. «Ахмат» добыл 1 победу, 7 раз сыграл вничью и потерпел 9 поражений, разница мячей – 15:32.
Последние результаты «Ахмата» в РПЛ:
- 02.12.24 «Ахмат» – «Динамо» М – 1:1;
- 24.11.24 «Крылья Советов» – «Ахмат» – 2:1;
- 10.11.24 «Ахмат» – «Зенит» – 1:2.
«Оренбург»
«Оренбург» набрал 8 очков и занимает последнее место в таблице. Подопечные Владимира Слишковича добыли 1 победу, 5 раз сыграли вничью и потерпели 11 поражений, разница мячей – 16:32.
Предыдущие результаты «Оренбурга» в РПЛ:
- 30.11.24 «Акрон» – «Оренбург» – 1:0;
- 23.11.24 «Оренбург» – «Зенит» – 0:1;
- 09.11.24 «Динамо» Мх – «Оренбург» – 2:1.
Очные встречи
- 28.07.24 «Оренбург» – «Ахмат» – 0:0 РПЛ;
- 04.04.24 «Ахмат» – «Оренбург» – 0:1 Кубок России;
- 26.11.23 «Оренбург» – «Ахмат» – 1:1 РПЛ;
- 20.08.23 «Ахмат» – «Оренбург» – 4:0 РПЛ;
- 04.03.23 «Ахмат» – «Оренбург» – 3:1 РПЛ.
Прогноз на матч «Ахмат» – «Оренбург»
Встреча двух аутсайдеров чемпионата вряд ли получится результативной. в погоне за важнейшими очками соперники пожертвуют красотой футбола. Прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 2.00.
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