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    «Ахмат» – «Оренбург»: прогноз на матч 18 тура РПЛ, 8 декабря

    В воскресенье, 8 февраля, в 18-м туре РПЛ сыграют «Ахмат» и «Оренбург». Игра состоится в Грозном, начало – в 19:00 (мск).

    «Ахмат»

    Команда Сергея Ташуева набрала 10 очков и находится на 15-й позиции в РПЛ. «Ахмат» добыл 1 победу, 7 раз сыграл вничью и потерпел 9 поражений, разница мячей – 15:32.

    Последние результаты «Ахмата» в РПЛ:

    «Оренбург»

    «Оренбург» набрал 8 очков и занимает последнее место в таблице. Подопечные Владимира Слишковича добыли 1 победу, 5 раз сыграли вничью и потерпели 11 поражений, разница мячей – 16:32.

    Предыдущие результаты «Оренбурга» в РПЛ:

    • 30.11.24 «Акрон» – «Оренбург» – 1:0;
    • 23.11.24 «Оренбург» – «Зенит» – 0:1;
    • 09.11.24 «Динамо» Мх – «Оренбург» – 2:1.

    Очные встречи

    • 28.07.24 «Оренбург» – «Ахмат» – 0:0 РПЛ;
    • 04.04.24 «Ахмат» – «Оренбург» – 0:1 Кубок России;
    • 26.11.23 «Оренбург» – «Ахмат» – 1:1 РПЛ;
    • 20.08.23 «Ахмат» – «Оренбург» – 4:0 РПЛ;
    • 04.03.23 «Ахмат» – «Оренбург» – 3:1 РПЛ.

    Прогноз на матч «Ахмат» – «Оренбург»

    Встреча двух аутсайдеров чемпионата вряд ли получится результативной. в погоне за важнейшими очками соперники пожертвуют красотой футбола. Прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 2.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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    07.12.2024 09:59
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