В субботу, 7 декабря, в 18-м туре РПЛ сыграют «Зенит» и «Акрон». Матч пройдет в Санкт-Петербурге, начало – в 16:30 (мск).
«Зенит»
Команда Сергея Семака лидирует в РПЛ, набрав 39 очков. «Зенит» добыл 12 побед, 3 раза сыграл вничью и потерпел 2 поражения, разница мячей – 36:10.
Последние результаты «Зенита»:
- 01.12.24 «Зенит» – «Крылья Советов» – 2:3 РПЛ;
- 27.11.24 «Ахмат» – «Зенит» – 1:2 Кубок России;
- 23.11.24 «Оренбург» – «Зенит» – 0:1 РПЛ.
«Акрон»
«Акрон» набрал 19 очков и занимает 9-е место в таблице. Подопечные Заура Тедеева добыли 5 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 8 поражений, разница мячей – 20:33.
Предыдущие результаты «Акрона»:
- 30.11.24 «Акрон» – «Оренбург» – 1:0 РПЛ;
- 26.11.24 «Шинник» – «Акрон» – 0:1 Кубок России;
- 22.11.24 «Рубин» – «Акрон» – 3:0 РПЛ.
Очные встречи
- 18.10.24 «Акрон» – «Зенит» – 0:5 РПЛ;
- 02.10.24 «Зенит» – «Акрон» – 5:1 Кубок России;
- 27.08.24 «Акрон» – «Зенит» – 1:1, пен. 5:4 Кубок России.
Прогноз на матч «Зенит» – «Акрон»
Несмотря на поражение от «Крыльев» в прошлом туре, «Зенит» сохранил лидерство. Второй подряд домашней осечки с середняком чемпионата команда Семака себе не позволит. Наш прогноз – Ф1 (-1,5) с коэффициентом 1.65.
С бонусом от Bettery любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет 2000 ₽!