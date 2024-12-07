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    «Зенит» – «Акрон»: прогноз на матч 18 тура РПЛ, 7 декабря

    В субботу, 7 декабря, в 18-м туре РПЛ сыграют «Зенит» и «Акрон». Матч пройдет в Санкт-Петербурге, начало – в 16:30 (мск).

    «Зенит»

    Команда Сергея Семака лидирует в РПЛ, набрав 39 очков. «Зенит» добыл 12 побед, 3 раза сыграл вничью и потерпел 2 поражения, разница мячей – 36:10.

    Последние результаты «Зенита»:

    «Акрон»

    «Акрон» набрал 19 очков и занимает 9-е место в таблице. Подопечные Заура Тедеева добыли 5 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 8 поражений, разница мячей – 20:33.

    Предыдущие результаты «Акрона»:

    • 30.11.24 «Акрон» – «Оренбург» – 1:0 РПЛ;
    • 26.11.24 «Шинник» – «Акрон» – 0:1 Кубок России;
    • 22.11.24 «Рубин» – «Акрон» – 3:0 РПЛ.

    Очные встречи

    • 18.10.24 «Акрон» – «Зенит» – 0:5 РПЛ;
    • 02.10.24 «Зенит» – «Акрон» – 5:1 Кубок России;
    • 27.08.24 «Акрон» – «Зенит» – 1:1, пен. 5:4 Кубок России.

    Прогноз на матч «Зенит» – «Акрон»

    Несмотря на поражение от «Крыльев» в прошлом туре, «Зенит» сохранил лидерство. Второй подряд домашней осечки с середняком чемпионата команда Семака себе не позволит. Наш прогноз – Ф1 (-1,5) с коэффициентом 1.65.

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    Источник: «Бомбардир»

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    07.12.2024 09:48
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