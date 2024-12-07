В субботу, 7 декабря, в 18-м туре РПЛ сыграют «Зенит» и «Акрон». Матч пройдет в Санкт-Петербурге, начало – в 16:30 (мск).

«Зенит»

Команда Сергея Семака лидирует в РПЛ, набрав 39 очков. «Зенит» добыл 12 побед, 3 раза сыграл вничью и потерпел 2 поражения, разница мячей – 36:10.

Последние результаты «Зенита»:

«Акрон»

«Акрон» набрал 19 очков и занимает 9-е место в таблице. Подопечные Заура Тедеева добыли 5 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 8 поражений, разница мячей – 20:33.

Предыдущие результаты «Акрона»:

Очные встречи

18.10.24 «Акрон» – «Зенит» – 0:5 РПЛ;

02.10.24 «Зенит» – «Акрон» – 5:1 Кубок России;

27.08.24 «Акрон» – «Зенит» – 1:1, пен. 5:4 Кубок России.

Прогноз на матч «Зенит» – «Акрон»

Несмотря на поражение от «Крыльев» в прошлом туре, «Зенит» сохранил лидерство. Второй подряд домашней осечки с середняком чемпионата команда Семака себе не позволит. Наш прогноз – Ф1 (-1,5) с коэффициентом 1.65.

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