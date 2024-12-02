3 декабря на стадионе Ренато Далль'Ара в Болонье состоится матч 1/8 финала Кубка Италии, в котором местная «Болонья» примет «Монцу». «Болонья» подходит к встрече в хорошей форме, в то время как «Монца» пытается найти стабильность в своей игре. Это обещает быть захватывающим противостоянием с непредсказуемым исходом.

«Болонья»

«Болонья» показывает уверенную игру, несмотря на несколько поражений в последних встречах. На данный момент команда занимает среднюю позицию в Серии А и будет стремиться использовать домашнее преимущество для выхода в следующую стадию Кубка Италии. В последних 5 играх «Болонья» забила 7 голов, но также пропустила 8, что говорит о слабостях в защите. Однако в атаке команда довольно продуктивна, а Валентин Кастельянос с 7 голами в сезоне – ключевая фигура в атакующих действиях.

Последние матчи «Болоньи»:

«Монца»

«Монца» находится в непростой ситуации, занимая 16-е место в Серии А. Команда не выигрывает в последних 6 матчах, что подтверждает проблемы в атаке и обороне. В последних 5 играх «Монца» забила всего 2 гола, но при этом пропустила 6, что подчеркивает нестабильность команды. Лидер атаки, Роберто Пикколи, с 4 голами, не может в одиночку перевести команду на новый уровень. Для «Монцы» этот матч станет серьезным испытанием, и она будет вынуждена делать ставку на контратаки.

Последние матчи «Монцы»:

Личные встречи

История встреч между «Болоньей» и «Монцей» показывает явное преимущество хозяев поля. «Болонья» выиграла 3 из последних 5 встреч, включая победу в сентябре 2024 года. Однако стоит отметить, что «Монца» сумела выиграть один из последних матчей на своем поле, что подтверждает, что они могут создавать проблемы для «Болоньи».

Последние встречи:

«Монца» 1:2 «Болонья» (сентябрь 2024)

«Болонья» 0:0 «Монца» (апрель 2024)

«Монца» 0:0 «Болонья» (сентябрь 2023)

«Болонья» 0:1 «Монца» (февраль 2023)

«Монца» 1:2 «Болонья» (октябрь 2022)

Статистика

«Болонья»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.60

Забитые голы в последних 5 играх: 7

Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

Серия побед: 1 победа в последних 5 матчах

«Монца»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.40, пропускает – 1.20

Забитые голы в последних 5 играх: 2

Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

Серия пропущенных голов: 6 матчей подряд

Прогноз на матч «Болонья» – «Монца»

В предстоящем матче «Болонья» является явным фаворитом, особенно играя на своем стадионе. Команда обладает хорошей атакой, которая должна одержать победу в поединке с «Монцей», которая в последнее время демонстрирует слабую форму. Ожидается, что «Монца» будет играть на контратаках, но их атака не выглядит достаточно мощной, чтобы справиться с обороной «Болоньи». «Монца» может создать проблемы в защите «Болоньи», но победа хозяев поля выглядит более вероятной.

Рекомендации для ставок:

Победа «Болоньи» – коэффициент 1.70

– коэффициент 1.70 Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.95

– коэффициент 1.95 Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 2:0 в пользу «Болоньи» за коэффициент 7.50.

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