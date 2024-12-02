Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча «Болонья» – «Монца», Кубок Италии, 3 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Болонья» – «Монца», Кубок Италии, 3 декабря 2024 года

    3 декабря на стадионе Ренато Далль'Ара в Болонье состоится матч 1/8 финала Кубка Италии, в котором местная «Болонья» примет «Монцу». «Болонья» подходит к встрече в хорошей форме, в то время как «Монца» пытается найти стабильность в своей игре. Это обещает быть захватывающим противостоянием с непредсказуемым исходом.

    «Болонья»

    «Болонья» показывает уверенную игру, несмотря на несколько поражений в последних встречах. На данный момент команда занимает среднюю позицию в Серии А и будет стремиться использовать домашнее преимущество для выхода в следующую стадию Кубка Италии. В последних 5 играх «Болонья» забила 7 голов, но также пропустила 8, что говорит о слабостях в защите. Однако в атаке команда довольно продуктивна, а Валентин Кастельянос с 7 голами в сезоне – ключевая фигура в атакующих действиях.

    Последние матчи «Болоньи»:

    «Монца»

    «Монца» находится в непростой ситуации, занимая 16-е место в Серии А. Команда не выигрывает в последних 6 матчах, что подтверждает проблемы в атаке и обороне. В последних 5 играх «Монца» забила всего 2 гола, но при этом пропустила 6, что подчеркивает нестабильность команды. Лидер атаки, Роберто Пикколи, с 4 голами, не может в одиночку перевести команду на новый уровень. Для «Монцы» этот матч станет серьезным испытанием, и она будет вынуждена делать ставку на контратаки.

    Последние матчи «Монцы»:

    Личные встречи

    История встреч между «Болоньей» и «Монцей» показывает явное преимущество хозяев поля. «Болонья» выиграла 3 из последних 5 встреч, включая победу в сентябре 2024 года. Однако стоит отметить, что «Монца» сумела выиграть один из последних матчей на своем поле, что подтверждает, что они могут создавать проблемы для «Болоньи».

    Последние встречи:

    • «Монца» 1:2 «Болонья» (сентябрь 2024)
    • «Болонья» 0:0 «Монца» (апрель 2024)
    • «Монца» 0:0 «Болонья» (сентябрь 2023)
    • «Болонья» 0:1 «Монца» (февраль 2023)
    • «Монца» 1:2 «Болонья» (октябрь 2022)

    Статистика

    «Болонья»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 7
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 8
    • Серия побед: 1 победа в последних 5 матчах

    «Монца»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.40, пропускает – 1.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 2
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
    • Серия пропущенных голов: 6 матчей подряд

    Прогноз на матч «Болонья» – «Монца»

    В предстоящем матче «Болонья» является явным фаворитом, особенно играя на своем стадионе. Команда обладает хорошей атакой, которая должна одержать победу в поединке с «Монцей», которая в последнее время демонстрирует слабую форму. Ожидается, что «Монца» будет играть на контратаках, но их атака не выглядит достаточно мощной, чтобы справиться с обороной «Болоньи». «Монца» может создать проблемы в защите «Болоньи», но победа хозяев поля выглядит более вероятной.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Болоньи» – коэффициент 1.70
    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.95
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 2:0 в пользу «Болоньи» за коэффициент 7.50.

    С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 15000 ₽!

    Новости по теме
    «Болонья» – «Монца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 декабря 2024
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.12.2024 10:41
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 