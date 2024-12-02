3 декабря на стадионе Ренато Далль'Ара в Болонье состоится матч 1/8 финала Кубка Италии, в котором местная «Болонья» примет «Монцу». «Болонья» подходит к встрече в хорошей форме, в то время как «Монца» пытается найти стабильность в своей игре. Это обещает быть захватывающим противостоянием с непредсказуемым исходом.
«Болонья»
«Болонья» показывает уверенную игру, несмотря на несколько поражений в последних встречах. На данный момент команда занимает среднюю позицию в Серии А и будет стремиться использовать домашнее преимущество для выхода в следующую стадию Кубка Италии. В последних 5 играх «Болонья» забила 7 голов, но также пропустила 8, что говорит о слабостях в защите. Однако в атаке команда довольно продуктивна, а Валентин Кастельянос с 7 голами в сезоне – ключевая фигура в атакующих действиях.
Последние матчи «Болоньи»:
- «Болонья» 3:0 «Венеция»
- «Болонья» 1:2 «Лилль»
- «Болонья» 0:3 «Лацио»
- «Болонья» 2:3 «Рома»
- «Болонья» 0:1 «Монако»
«Монца»
«Монца» находится в непростой ситуации, занимая 16-е место в Серии А. Команда не выигрывает в последних 6 матчах, что подтверждает проблемы в атаке и обороне. В последних 5 играх «Монца» забила всего 2 гола, но при этом пропустила 6, что подчеркивает нестабильность команды. Лидер атаки, Роберто Пикколи, с 4 голами, не может в одиночку перевести команду на новый уровень. Для «Монцы» этот матч станет серьезным испытанием, и она будет вынуждена делать ставку на контратаки.
Последние матчи «Монцы»:
- «Монца» 1:1 «Комо»
- «Монца» 1:1 «Торино»
- «Монца» 0:1 «Лацио»
- «Монца» 0:1 «Милан»
- «Монца» 0:2 «Аталанта»
Личные встречи
История встреч между «Болоньей» и «Монцей» показывает явное преимущество хозяев поля. «Болонья» выиграла 3 из последних 5 встреч, включая победу в сентябре 2024 года. Однако стоит отметить, что «Монца» сумела выиграть один из последних матчей на своем поле, что подтверждает, что они могут создавать проблемы для «Болоньи».
Последние встречи:
- «Монца» 1:2 «Болонья» (сентябрь 2024)
- «Болонья» 0:0 «Монца» (апрель 2024)
- «Монца» 0:0 «Болонья» (сентябрь 2023)
- «Болонья» 0:1 «Монца» (февраль 2023)
- «Монца» 1:2 «Болонья» (октябрь 2022)
Статистика
«Болонья»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.60
- Забитые голы в последних 5 играх: 7
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 8
- Серия побед: 1 победа в последних 5 матчах
«Монца»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 0.40, пропускает – 1.20
- Забитые голы в последних 5 играх: 2
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
- Серия пропущенных голов: 6 матчей подряд
Прогноз на матч «Болонья» – «Монца»
В предстоящем матче «Болонья» является явным фаворитом, особенно играя на своем стадионе. Команда обладает хорошей атакой, которая должна одержать победу в поединке с «Монцей», которая в последнее время демонстрирует слабую форму. Ожидается, что «Монца» будет играть на контратаках, но их атака не выглядит достаточно мощной, чтобы справиться с обороной «Болоньи». «Монца» может создать проблемы в защите «Болоньи», но победа хозяев поля выглядит более вероятной.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Болоньи» – коэффициент 1.70
- Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.95
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
Прогноз на точный счет
Рекомендация: 2:0 в пользу «Болоньи» за коэффициент 7.50.
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