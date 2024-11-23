24 ноября 2024 года в 19:00 состоится матч 16 тура российской Премьер-лиги между «Пари НН» и «Динамо» Мх.

«Пари НН»

«Пари НН» находится на 10-м месте в турнирной таблице, набрав 15 очков за 15 матчей. Команда одержала 4 победы, 3 ничьи и потерпела 8 поражений. Разница мячей -12 (15 забито, 27 пропущено). Последние три игры:

«Динамо» Мх

«Динамо» Мх располагается на 11-м месте, также набрав 15 очков за 15 матчей. Команда выиграла 3 раза, сыграла 6 ничьих и 6 раз проиграла. Разница мячей -5 (9 забито, 14 пропущено). Последние три игры:

Очные встречи

Прогноз на матч «Пари НН» – «Динамо» Мх

Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы, с небольшим отрывом друг от друга по очкам. «Пари НН» с трудом находит баланс в игре, проигрывая сильным соперникам. «Динамо» Мх, несмотря на немного лучшую форму в последние недели, также продолжает испытывать трудности в атаке. Поставим на ТМ 2.5 за 1.48.

С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 15000 ₽!