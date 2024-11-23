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    • «Крылья Советов» – «Ахмат»: прогноз на матч 16 тура РПЛ, 24 ноября

    «Крылья Советов» – «Ахмат»: прогноз на матч 16 тура РПЛ, 24 ноября

    В воскресенье, 24 ноября, в 16-м туре РПЛ сыграют «Крылья Советов» и «Ахмат». Матч пройдет в Самаре, начало – в 14:00 (мск).

    «Крылья Советов»

    Команда Игоря Осинькина набрала 12 очков и находится на 12-й позиции. «Крылья Советов» добыли 3 победы, 3 раза сыграли вничью и потерпели 9 поражений, разница мячей – 13:23.

    Последние результаты «Крылья Советов» в РПЛ:

    • 10.11.24 «Крылья Советов» – ЦСКА – 1:2;
    • 03.11.24 «Акрон» – «Крылья Советов» – 2:0;
    • 28.10.24 «Крылья Советов» – «Краснодар» – 1:2.

    «Ахмат»

    «Ахмат» набрал 9 очков и занимает предпоследнее место. Подопечные Сергея Ташуева добыли 1 победу, 6 раз сыграли вничью и потерпели 8 поражений, разница мячей – 13:29.

    Предыдущие результаты «Ахмата»:

    • 10.11.24 «Ахмат» – «Зенит» – 1:2 РПЛ;
    • 06.11.24 «Зенит» – «Ахмат» – 3:0 Кубок России;
    • 03.11.24 «Ахмат» – «Пари НН» – 0:2 РПЛ.

    Очные встречи

    • 23.09.24 «Ахмат» – «КС» – 1:1 РПЛ;
    • 10.05.24 «КС» – «Ахмат» – 0:2 РПЛ;
    • 04.10.23 «КС» – «Ахмат» – 0:3 Кубок России;
    • 30.08.23 «Ахмат» – «КС» – 3:1 Кубок России;
    • 22.07.23 «Ахмат» – «КС» – 1:2 РПЛ.

    Прогноз на матч «Крылья Советов» – «Ахмат»

    Команды мало забивают, но много пропускают (особенно это касается гостей). Очки нужны обоим, сидеть в обороне никто не будет. Прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 1.83.

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    Источник: «Бомбардир»

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