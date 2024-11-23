В воскресенье, 24 ноября, в 16-м туре РПЛ сыграют «Крылья Советов» и «Ахмат». Матч пройдет в Самаре, начало – в 14:00 (мск).

«Крылья Советов»

Команда Игоря Осинькина набрала 12 очков и находится на 12-й позиции. «Крылья Советов» добыли 3 победы, 3 раза сыграли вничью и потерпели 9 поражений, разница мячей – 13:23.

Последние результаты «Крылья Советов» в РПЛ:

«Ахмат»

«Ахмат» набрал 9 очков и занимает предпоследнее место. Подопечные Сергея Ташуева добыли 1 победу, 6 раз сыграли вничью и потерпели 8 поражений, разница мячей – 13:29.

Предыдущие результаты «Ахмата»:

Очные встречи

23.09.24 «Ахмат» – «КС» – 1:1 РПЛ;

10.05.24 «КС» – «Ахмат» – 0:2 РПЛ;

04.10.23 «КС» – «Ахмат» – 0:3 Кубок России;

30.08.23 «Ахмат» – «КС» – 3:1 Кубок России;

22.07.23 «Ахмат» – «КС» – 1:2 РПЛ.

Прогноз на матч «Крылья Советов» – «Ахмат»

Команды мало забивают, но много пропускают (особенно это касается гостей). Очки нужны обоим, сидеть в обороне никто не будет. Прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 1.83.

С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 15000 ₽!