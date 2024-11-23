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    «Химки» – «Краснодар»: прогноз на матч 16 тура РПЛ, 23 ноября

    В субботу, 23 ноября, в 16-м туре РПЛ сыграют «Химки» и «Краснодар». Игра состоится в Химках, начало – в 16:30 (мск).

    «Химки»

    Команда Франка Артиги находится на 13-й позиции в РПЛ, набрав 12 очков. «Химки» добыли 2 победы, 6 раз сыграли вничью и потерпели 7 поражений, разница мячей – 16:28.

    Последние результаты «Химок» в РПЛ:

    «Краснодар»

    «Краснодар» набрал 37 очков и возглавляет турнирную таблицу. Подопечные Мурада Мусаева добыли 11 побед и 4 раза сыграли вничью, разница мячей – 32:7.

    Предыдущие результаты «Краснодара» в РПЛ:

    Очные встречи

    • 06.10.24 «Краснодар» – «Химки» – 4:0 РПЛ;
    • 12.03.24 «Химки» – «Краснодар» – 2:0 Кубок России;
    • 02.04.23 «Химки» – «Краснодар» – 0:6 РПЛ;
    • 27.11.22 «Краснодар» – «Химки» – 4:1 Кубок России;
    • 18.09.22 «Краснодар» – «Химки» – 3:1 РПЛ.

    Прогноз на матч «Химки» – «Краснодар»

    Хозяевам будет трудно что-то противопоставить сопернику, поэтому шансы гостей набрать очередные 3 очка высоки. Прогноз – П2 с коэффициентом 1.70.

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    Источник: «Бомбардир»

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