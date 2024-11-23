В субботу, 23 ноября, в 16-м туре РПЛ сыграют «Химки» и «Краснодар». Игра состоится в Химках, начало – в 16:30 (мск).
«Химки»
Команда Франка Артиги находится на 13-й позиции в РПЛ, набрав 12 очков. «Химки» добыли 2 победы, 6 раз сыграли вничью и потерпели 7 поражений, разница мячей – 16:28.
Последние результаты «Химок» в РПЛ:
- 09.11.24 «Ростов» – «Химки» – 3:1;
- 03.11.24 «Факел» – «Химки» – 1:1;
- 27.10.24 «Химки» – «Динамо» М – 3:4.
«Краснодар»
«Краснодар» набрал 37 очков и возглавляет турнирную таблицу. Подопечные Мурада Мусаева добыли 11 побед и 4 раза сыграли вничью, разница мячей – 32:7.
Предыдущие результаты «Краснодара» в РПЛ:
- 10.11.24 «Рубин» – «Краснодар» – 1:1;
- 03.11.24 «Краснодар» – «Оренбург» – 4:0;
- 28.10.24 «Крылья Советов» – «Краснодар» – 1:2.
Очные встречи
- 06.10.24 «Краснодар» – «Химки» – 4:0 РПЛ;
- 12.03.24 «Химки» – «Краснодар» – 2:0 Кубок России;
- 02.04.23 «Химки» – «Краснодар» – 0:6 РПЛ;
- 27.11.22 «Краснодар» – «Химки» – 4:1 Кубок России;
- 18.09.22 «Краснодар» – «Химки» – 3:1 РПЛ.
Прогноз на матч «Химки» – «Краснодар»
Хозяевам будет трудно что-то противопоставить сопернику, поэтому шансы гостей набрать очередные 3 очка высоки. Прогноз – П2 с коэффициентом 1.70.
С бонусом от Bettery любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет 2000 ₽!