В субботу, 23 ноября, в 16-м туре РПЛ сыграют «Оренбург» и «Зенит». Матч пройдет в Оренбурге, начало – в 12:00 (мск).
«Оренбург»
Команда Владимира Слишковича замыкает таблицу РПЛ, набрав 8 очков. «Оренбург» добыл 1 победу, 5 раз сыграл вничью и потерпели 9 поражений, разница мячей – 16:30.
Последние результаты «Оренбурга» в РПЛ:
- 09.11.24 «Динамо» Мх – «Оренбург» – 2:1;
- 03.11.24 «Краснодар» – «Оренбург» – 4:0;
- 27.10.24 «Оренбург» – «Рубин» – 1:2.
«Зенит»
«Зенит» набрал 36 очков и занимает 2-е место в таблице. Подопечные Сергея Семака добыли 11 побед, 3 раза сыграли вничью и потерпели 1 поражение, разница мячей – 33:7.
Предыдущие результаты «Зенита»:
- 10.11.24 «Ахмат» – «Зенит – 1:2 РПЛ;
- 06.11.24 «Зенит» – «Ахмат» – 3:0 Кубок России;
- 02.11.24 «Зенит» – «Динамо» Мх – 2:1 РПЛ.
Очные встречи в РПЛ
- 05.10.24 «Зенит» – «Оренбург» – 1:0;
- 21.04.24 «Зенит» – «Оренбург» – 1:0;
- 30.09.23 «Оренбург» – «Зенит» – 3:1;
- 20.05.23 «Оренбург» – «Зенит» – 2:2;
- 11.09.22 «Зенит» – «Оренбург» – 8:0.
Прогноз на матч «Оренбург» – «Зенит»
Команды находятся на разных полюсах таблицы, что вполне логично, исходя из уровня игры и составов. У гостей есть отличный шанс набрать 3 очка и продолжить погоню за «Краснодаром». Прогноз – П2 с коэффициентом 1.50.
С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 15000 ₽!