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    «Оренбург» – «Зенит»: прогноз на матч 16 тура РПЛ, 23 ноября

    В субботу, 23 ноября, в 16-м туре РПЛ сыграют «Оренбург» и «Зенит». Матч пройдет в Оренбурге, начало – в 12:00 (мск).

    «Оренбург»

    Команда Владимира Слишковича замыкает таблицу РПЛ, набрав 8 очков. «Оренбург» добыл 1 победу, 5 раз сыграл вничью и потерпели 9 поражений, разница мячей – 16:30.

    Последние результаты «Оренбурга» в РПЛ:

    • 09.11.24 «Динамо» Мх – «Оренбург» – 2:1;
    • 03.11.24 «Краснодар» – «Оренбург» – 4:0;
    • 27.10.24 «Оренбург» – «Рубин» – 1:2.

    «Зенит»

    «Зенит» набрал 36 очков и занимает 2-е место в таблице. Подопечные Сергея Семака добыли 11 побед, 3 раза сыграли вничью и потерпели 1 поражение, разница мячей – 33:7.

    Предыдущие результаты «Зенита»:

    Очные встречи в РПЛ

    • 05.10.24 «Зенит» – «Оренбург» – 1:0;
    • 21.04.24 «Зенит» – «Оренбург» – 1:0;
    • 30.09.23 «Оренбург» – «Зенит» – 3:1;
    • 20.05.23 «Оренбург» – «Зенит» – 2:2;
    • 11.09.22 «Зенит» – «Оренбург» – 8:0.

    Прогноз на матч «Оренбург» – «Зенит»

    Команды находятся на разных полюсах таблицы, что вполне логично, исходя из уровня игры и составов. У гостей есть отличный шанс набрать 3 очка и продолжить погоню за «Краснодаром». Прогноз – П2 с коэффициентом 1.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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