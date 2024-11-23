В субботу, 23 ноября, в 16-м туре РПЛ сыграют «Оренбург» и «Зенит». Матч пройдет в Оренбурге, начало – в 12:00 (мск).

«Оренбург»

Команда Владимира Слишковича замыкает таблицу РПЛ, набрав 8 очков. «Оренбург» добыл 1 победу, 5 раз сыграл вничью и потерпели 9 поражений, разница мячей – 16:30.

Последние результаты «Оренбурга» в РПЛ:

«Зенит»

«Зенит» набрал 36 очков и занимает 2-е место в таблице. Подопечные Сергея Семака добыли 11 побед, 3 раза сыграли вничью и потерпели 1 поражение, разница мячей – 33:7.

Предыдущие результаты «Зенита»:

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Прогноз на матч «Оренбург» – «Зенит»

Команды находятся на разных полюсах таблицы, что вполне логично, исходя из уровня игры и составов. У гостей есть отличный шанс набрать 3 очка и продолжить погоню за «Краснодаром». Прогноз – П2 с коэффициентом 1.50.

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