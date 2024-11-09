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    • Прогноз на точный счет матча «Фиорентина» – «Верона», Серия А, 10 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Фиорентина» – «Верона», Серия А, 10 ноября 2024 года

    10 ноября на стадионе «Артемио Франки» «Фиорентина» принимает «Верону» в рамках 12-го тура Серии А. Обе команды нуждаются в очках, но «Фиорентина» имеет больше шансов укрепить позиции в верхней части турнирной таблицы.

    «Фиорентина»

    «Фиорентина» занимает 4-е место с 22 очками и демонстрирует отличную форму, выиграв пять последних матчей Серии А. Команда стабильно забивает и хорошо защищается, что подтверждает еe разница мячей в последних играх. Мойзе Кин остаeтся лидером атак с 6 голами в 11 матчах, играя ключевую роль в атаке. За последние пять игр «Фиорентина» забила 12 голов и пропустила лишь 5, демонстрируя уверенность в игре и желание закрепиться в зоне Лиги чемпионов.

    Последние матчи «Фиорентины»:

    «Верона»

    «Верона» занимает 13-е место с 12 очками, но команда испытывает серьeзные проблемы в защите, пропустив 13 голов за последние пять матчей. В гостях команда проиграла четыре игры подряд, что говорит о еe слабости на выезде. Несмотря на удачные моменты в атаке, такие как победа над «Ромой» 3:2, недостатки в обороне остаются главной проблемой команды.

    Последние матчи «Вероны»:

    Личные встречи

    В последних десяти встречах «Фиорентина» выигрывала восемь раз. Это подчeркивает традиционное преимущество команды над «Вероной», особенно в матчах на своeм поле.

    Последние встречи:

    • «Верона» 2:1 «Фиорентина»
    • «Фиорентина» 1:0 «Верона»
    • «Верона» 0:3 «Фиорентина»
    • «Фиорентина» 2:0 «Верона»
    • «Фиорентина» 1:1 «Верона»

    Статистика

    «Фиорентина»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.40, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 12
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
    • Серия побед: 5 матчей

    «Верона»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 2.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 6
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 13
    • Серия поражений в гостевых матчах: 4 матча

    Прогноз на матч «Фиорентина» – «Верона»

    С учeтом текущей формы и домашнего преимущества «Фиорентины», ожидается еe уверенная победа. Проблемы «Вероны» в обороне на выезде позволяют предположить, что хозяева смогут забить несколько голов, при этом «Верона» может создать несколько опасных моментов, но этого будет недостаточно для результата.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа Фиорентины – коэффициент 1.60
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75

    Рекомендация: Победа «Фиорентины» за коэффициент 1.60.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятный исход – победа «Фиорентины» с результатом 3:1.

    Рекомендация: 3:1 в пользу «Фиорентины» за 9.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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    09.11.2024 11:26
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