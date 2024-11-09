10 ноября на стадионе «Артемио Франки» «Фиорентина» принимает «Верону» в рамках 12-го тура Серии А. Обе команды нуждаются в очках, но «Фиорентина» имеет больше шансов укрепить позиции в верхней части турнирной таблицы.
«Фиорентина»
«Фиорентина» занимает 4-е место с 22 очками и демонстрирует отличную форму, выиграв пять последних матчей Серии А. Команда стабильно забивает и хорошо защищается, что подтверждает еe разница мячей в последних играх. Мойзе Кин остаeтся лидером атак с 6 голами в 11 матчах, играя ключевую роль в атаке. За последние пять игр «Фиорентина» забила 12 голов и пропустила лишь 5, демонстрируя уверенность в игре и желание закрепиться в зоне Лиги чемпионов.
Последние матчи «Фиорентины»:
- «АПОЭЛ» 2:1 «Фиорентина» (Лига Конференций)
- «Торино» 0:1 «Фиорентина»
- «Дженоа» 0:1 «Фиорентина»
- «Фиорентина» 5:1 «Рома»
- «Санкт-Галлен» 2:4 «Фиорентина» (Лига Конференций)
«Верона»
«Верона» занимает 13-е место с 12 очками, но команда испытывает серьeзные проблемы в защите, пропустив 13 голов за последние пять матчей. В гостях команда проиграла четыре игры подряд, что говорит о еe слабости на выезде. Несмотря на удачные моменты в атаке, такие как победа над «Ромой» 3:2, недостатки в обороне остаются главной проблемой команды.
Последние матчи «Вероны»:
- «Верона» 3:2 «Рома»
- «Лечче» 1:0 «Верона»
- «Аталанта» 6:1 «Верона»
- «Верона» 0:3 «Монца»
- «Верона» 2:1 «Венеция»
Личные встречи
В последних десяти встречах «Фиорентина» выигрывала восемь раз. Это подчeркивает традиционное преимущество команды над «Вероной», особенно в матчах на своeм поле.
Последние встречи:
- «Верона» 2:1 «Фиорентина»
- «Фиорентина» 1:0 «Верона»
- «Верона» 0:3 «Фиорентина»
- «Фиорентина» 2:0 «Верона»
- «Фиорентина» 1:1 «Верона»
Статистика
«Фиорентина»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.40, пропускает – 1.00
- Забитые голы в последних 5 играх: 12
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
- Серия побед: 5 матчей
«Верона»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 2.60
- Забитые голы в последних 5 играх: 6
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 13
- Серия поражений в гостевых матчах: 4 матча
Прогноз на матч «Фиорентина» – «Верона»
С учeтом текущей формы и домашнего преимущества «Фиорентины», ожидается еe уверенная победа. Проблемы «Вероны» в обороне на выезде позволяют предположить, что хозяева смогут забить несколько голов, при этом «Верона» может создать несколько опасных моментов, но этого будет недостаточно для результата.
Рекомендации для ставок:
- Победа Фиорентины – коэффициент 1.60
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75
Рекомендация: Победа «Фиорентины» за коэффициент 1.60.
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятный исход – победа «Фиорентины» с результатом 3:1.
Рекомендация: 3:1 в пользу «Фиорентины» за 9.50.
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