10 ноября на стадионе «Артемио Франки» «Фиорентина» принимает «Верону» в рамках 12-го тура Серии А. Обе команды нуждаются в очках, но «Фиорентина» имеет больше шансов укрепить позиции в верхней части турнирной таблицы.

«Фиорентина»

«Фиорентина» занимает 4-е место с 22 очками и демонстрирует отличную форму, выиграв пять последних матчей Серии А. Команда стабильно забивает и хорошо защищается, что подтверждает еe разница мячей в последних играх. Мойзе Кин остаeтся лидером атак с 6 голами в 11 матчах, играя ключевую роль в атаке. За последние пять игр «Фиорентина» забила 12 голов и пропустила лишь 5, демонстрируя уверенность в игре и желание закрепиться в зоне Лиги чемпионов.

Последние матчи «Фиорентины»:

«Верона»

«Верона» занимает 13-е место с 12 очками, но команда испытывает серьeзные проблемы в защите, пропустив 13 голов за последние пять матчей. В гостях команда проиграла четыре игры подряд, что говорит о еe слабости на выезде. Несмотря на удачные моменты в атаке, такие как победа над «Ромой» 3:2, недостатки в обороне остаются главной проблемой команды.

Последние матчи «Вероны»:

Личные встречи

В последних десяти встречах «Фиорентина» выигрывала восемь раз. Это подчeркивает традиционное преимущество команды над «Вероной», особенно в матчах на своeм поле.

Последние встречи:

Статистика

«Фиорентина»

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.40, пропускает – 1.00

Забитые голы в последних 5 играх: 12

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

Серия побед: 5 матчей

«Верона»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 2.60

Забитые голы в последних 5 играх: 6

Пропущенные голы в последних 5 играх: 13

Серия поражений в гостевых матчах: 4 матча

Прогноз на матч «Фиорентина» – «Верона»

С учeтом текущей формы и домашнего преимущества «Фиорентины», ожидается еe уверенная победа. Проблемы «Вероны» в обороне на выезде позволяют предположить, что хозяева смогут забить несколько голов, при этом «Верона» может создать несколько опасных моментов, но этого будет недостаточно для результата.

Рекомендации для ставок:

Победа Фиорентины – коэффициент 1.60

– коэффициент 1.60 Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85

– коэффициент 1.85 Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Рекомендация: Победа «Фиорентины» за коэффициент 1.60.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятный исход – победа «Фиорентины» с результатом 3:1.

Рекомендация: 3:1 в пользу «Фиорентины» за 9.50.

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