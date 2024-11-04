5 ноября на стадионе «Селтик Парк» состоится встреча между шотландским «Селтиком» и немецким «РБ Лейпциг» в рамках 4-го тура Лиги чемпионов. Оба клуба имеют свои цели в турнире, и ожидается напряженная и динамичная игра.

«Селтик»

«Селтик» занимает 20-е место в турнирной таблице с 4 очками после трех туров. Команда под руководством опытного тренерского штаба показала устойчивость в обороне, пропустив всего два гола в последних пяти матчах. В последней игре Лиги чемпионов «Селтик» сыграл вничью с «Аталантой» (0:0), что продемонстрировало их способность эффективно защищаться. Дайдзен Маэда является главным ударным форвардом, забив 9 голов в 14 матчах. Команда находится в хорошей форме, что подтверждается недавней серией побед в национальных турнирах, включая крупную победу над «Абердином» (6:0).

Последние матчи «Селтика»:

«РБ Лейпциг»

«РБ Лейпциг» подходит к этому матчу с нулем очков, занимая 31-е место в турнире после трех туров. Команда испытывает трудности в Лиге чемпионов, проиграв все три матча, включая поражение от «Ливерпуля» (0:1). Беньямин Шешко, главный бомбардир с 7 голами в 13 матчах, продолжает демонстрировать индивидуальное мастерство, но его усилий пока недостаточно для победы в еврокубках. Тем не менее, в национальных турнирах «РБ Лейпциг» выглядит увереннее, выиграв несколько ключевых матчей.

Последние матчи «РБ Лейпциг»:

Личные встречи

В предыдущих встречах в еврокубках «РБ Лейпциг» имеет преимущество: из четырех последних игр «РБ Лейпциг» выиграл трижды, включая победу 2:0 на «Селтик Парке» в 2022 году. Однако в Лиге Европы 2018 года «Селтику» удалось победить немцев 2:1, что свидетельствует о том, что дома шотландцы могут быть опасны.

Статистика

«Селтик»

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.60, пропускает – 0.40

Забитые голы в последних 5 играх: 13

Пропущенные голы в последних 5 играх: 2

Серия без пропущенных голов: 4 матча

«РБ Лейпциг»

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 1.20

Забитые голы в последних 5 играх: 10

Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

Серия поражений в Лиге чемпионов: 3 матча

Прогноз на матч «Селтик» – «РБ Лейпциг»

С учетом текущих показателей и истории очных встреч, можно предположить, что матч будет насыщен борьбой с шансами на голы с обеих сторон. «Селтик» будет стремиться использовать своe домашнее поле и уверенность в обороне, тогда как «РБ Лейпциг» постарается воспользоваться своей атакующей линией, чтобы прервать серию поражений.

Рекомендации для ставок:

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

Победа «Селтика» или ничья (1X) – коэффициент 1.70

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 2:1 в пользу «Селтика» за коэффициент 9.00.

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