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    • Прогноз на точный счет матча «Селтик» – «РБ Лейпциг», Лига чемпионов, 5 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Селтик» – «РБ Лейпциг», Лига чемпионов, 5 ноября 2024 года

    5 ноября на стадионе «Селтик Парк» состоится встреча между шотландским «Селтиком» и немецким «РБ Лейпциг» в рамках 4-го тура Лиги чемпионов. Оба клуба имеют свои цели в турнире, и ожидается напряженная и динамичная игра.

    «Селтик»

    «Селтик» занимает 20-е место в турнирной таблице с 4 очками после трех туров. Команда под руководством опытного тренерского штаба показала устойчивость в обороне, пропустив всего два гола в последних пяти матчах. В последней игре Лиги чемпионов «Селтик» сыграл вничью с «Аталантой» (0:0), что продемонстрировало их способность эффективно защищаться. Дайдзен Маэда является главным ударным форвардом, забив 9 голов в 14 матчах. Команда находится в хорошей форме, что подтверждается недавней серией побед в национальных турнирах, включая крупную победу над «Абердином» (6:0).

    Последние матчи «Селтика»:

    • «Селтик» 6:0 «Абердин» (Кубок лиги)
    • «Селтик» 2:0 «Данди» (Премьершип)
    • «Мазеруэлл» 0:3 «Селтик» (Премьершип)
    • «Аталанта» 0:0 «Селтик» (Лига чемпионов)
    • «Селтик» 2:2 «Абердин» (Премьершип)

    «РБ Лейпциг»

    «РБ Лейпциг» подходит к этому матчу с нулем очков, занимая 31-е место в турнире после трех туров. Команда испытывает трудности в Лиге чемпионов, проиграв все три матча, включая поражение от «Ливерпуля» (0:1). Беньямин Шешко, главный бомбардир с 7 голами в 13 матчах, продолжает демонстрировать индивидуальное мастерство, но его усилий пока недостаточно для победы в еврокубках. Тем не менее, в национальных турнирах «РБ Лейпциг» выглядит увереннее, выиграв несколько ключевых матчей.

    Последние матчи «РБ Лейпциг»:

    Личные встречи

    В предыдущих встречах в еврокубках «РБ Лейпциг» имеет преимущество: из четырех последних игр «РБ Лейпциг» выиграл трижды, включая победу 2:0 на «Селтик Парке» в 2022 году. Однако в Лиге Европы 2018 года «Селтику» удалось победить немцев 2:1, что свидетельствует о том, что дома шотландцы могут быть опасны.

    Статистика

    «Селтик»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.60, пропускает – 0.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 13
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 2
    • Серия без пропущенных голов: 4 матча

    «РБ Лейпциг»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 1.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 10
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
    • Серия поражений в Лиге чемпионов: 3 матча

    Прогноз на матч «Селтик» – «РБ Лейпциг»

    С учетом текущих показателей и истории очных встреч, можно предположить, что матч будет насыщен борьбой с шансами на голы с обеих сторон. «Селтик» будет стремиться использовать своe домашнее поле и уверенность в обороне, тогда как «РБ Лейпциг» постарается воспользоваться своей атакующей линией, чтобы прервать серию поражений.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
    • Победа «Селтика» или ничья (1X) – коэффициент 1.70

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Селтика» за коэффициент 9.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.11.2024 10:06
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