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    • Прогноз на точный счет матча «Аталанта» – «Дженоа», Серия А, 5 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Аталанта» – «Дженоа», Серия А, 5 октября 2024 года

    5 октября на стадионе «Адзурри д'Италия» состоится матч 7-го тура Серии А между «Аталантой» и «Дженоа». Обе команды показывают разные результаты на старте сезона, но стремятся улучшить свое положение в турнирной таблице. «Аталанта» будет стремиться к победе, чтобы вернуться в зону еврокубков, тогда как «Дженоа» постарается прервать свою серию неудач.

    «Аталанта»

    «Аталанта» занимает 12-е место с 7 очками после 6 туров и стремится подняться выше в турнирной таблице. Команда Гасперини демонстрирует уверенную игру в атаке, забив 9 мячей в последних 5 матчах. Матео Ретеги – главный бомбардир команды с 4 голами в 9 матчах, он будет ключевым игроком в нападении хозяев. Однако проблемы в обороне остаются актуальными – в последних 5 матчах «Аталанта» пропустила 6 голов. Матч против «Дженоа» – отличная возможность для «Аталанты» набрать очки и улучшить свои позиции.

    Последние матчи «Аталанты»:

    • Шахтер 0:3 Аталанта
    • Болонья 1:1 Аталанта
    • Аталанта 2:3 Комо
    • Аталанта 0:0 Арсенал
    • Аталанта 3:2 Фиорентина

    «Дженоа»

    «Дженоа» находится на 17-м месте с 5 очками и пока что не показывает стабильной игры. Команда проигрывает в 3 последних матчах Серии А и явно нуждается в переменах. Жуниор Мессиас, забивший 2 гола в 4 матчах, является лидером атаки, но остальная команда не поддерживает его на должном уровне. В последних 5 матчах «Дженоа» забила всего 2 гола и пропустила 9, что указывает на слабую реализацию и проблемы в защите. Предстоящий матч будет испытанием для гостей, которые должны показать лучшую игру, чтобы избежать очередного поражения.

    Последние матчи «Дженоа»:

    • Дженоа 0:3 Ювентус
    • Дженоа 1:1 Сампдория (поражение по пенальти в Кубке)
    • Венеция 2:0 Дженоа
    • Дженоа 1:1 Рома
    • Дженоа 0:2 Верона

    Личные встречи

    История очных противостояний говорит о доминировании «Аталанты». В последних 9 матчах «Аталанта» не проигрывала «Дженоа», а в прошлом сезоне дважды обыграла соперника с общим счетом 6:1. Это показывает, что «Аталанта» знает, как справиться с обороной гостей и доминировать в домашних встречах.

    История личных встреч:

    • Серия А, 11.02.2024: Дженоа 1:4 «Аталанта»
    • Серия А, 22.10.2023: «Аталанта» 2:0 Дженоа
    • Серия А, 13.03.2022: «Аталанта» 0:0 Дженоа
    • Серия А, 21.12.2021: Дженоа 0:0 «Аталанта»
    • Серия А, 15.05.2021: Дженоа 3:4 «Аталанта»

    Статистика

    «Аталанта»

    • Средняя результативность: 1.80 гола за матч
    • Среднее количество пропущенных: 1.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 9 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
    • 3 матча без побед в последних турах

    «Дженоа»

    • Средняя результативность: 0.40 гола за матч
    • Среднее количество пропущенных: 1.80 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 2 гола
    • Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов
    • 4 матча без побед

    Прогноз на матч «Аталанта» – «Дженоа»

    Ожидается, что «Аталанта» возьмет инициативу в свои руки с первых минут. Команда показывает хорошую результативность на своем поле и должна уверенно атаковать слабую оборону «Дженоа». Гости, в свою очередь, постараются закрыться в защите и сыграть на контратаках, но этого может быть недостаточно против мощной атаки хозяев. Вероятнее всего, «Аталанта» одержит уверенную победу, контролируя игру на протяжении всего матча.

    Наиболее вероятный исход – победа «Аталанты» с преимуществом в 2 мяча. «Дженоа» вряд ли сможет серьезно угрожать воротам хозяев, учитывая текущие проблемы в атаке.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Аталанты» – коэффициент 1.70
    • Обе команды забьют – коэффициент 2.00
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

    Рекомендация: Победа «Аталанты» за коэффициент 1.70.

    Прогноз на точный счет

    Матч обещает быть под контролем «Аталанты», которая должна уверенно реализовать свои моменты. Ожидается, что хозяева забьют 2-3 мяча, а «Дженоа» ответит максимум одним голом.

    Рекомендация: 3:1 за коэффициент 9.50.

    Источник: «Бомбардир»

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