5 октября на стадионе «Адзурри д'Италия» состоится матч 7-го тура Серии А между «Аталантой» и «Дженоа». Обе команды показывают разные результаты на старте сезона, но стремятся улучшить свое положение в турнирной таблице. «Аталанта» будет стремиться к победе, чтобы вернуться в зону еврокубков, тогда как «Дженоа» постарается прервать свою серию неудач.

«Аталанта»

«Аталанта» занимает 12-е место с 7 очками после 6 туров и стремится подняться выше в турнирной таблице. Команда Гасперини демонстрирует уверенную игру в атаке, забив 9 мячей в последних 5 матчах. Матео Ретеги – главный бомбардир команды с 4 голами в 9 матчах, он будет ключевым игроком в нападении хозяев. Однако проблемы в обороне остаются актуальными – в последних 5 матчах «Аталанта» пропустила 6 голов. Матч против «Дженоа» – отличная возможность для «Аталанты» набрать очки и улучшить свои позиции.

Последние матчи «Аталанты»:

Шахтер 0:3 Аталанта

Болонья 1:1 Аталанта

Аталанта 2:3 Комо

Аталанта 0:0 Арсенал

Аталанта 3:2 Фиорентина

«Дженоа»

«Дженоа» находится на 17-м месте с 5 очками и пока что не показывает стабильной игры. Команда проигрывает в 3 последних матчах Серии А и явно нуждается в переменах. Жуниор Мессиас, забивший 2 гола в 4 матчах, является лидером атаки, но остальная команда не поддерживает его на должном уровне. В последних 5 матчах «Дженоа» забила всего 2 гола и пропустила 9, что указывает на слабую реализацию и проблемы в защите. Предстоящий матч будет испытанием для гостей, которые должны показать лучшую игру, чтобы избежать очередного поражения.

Последние матчи «Дженоа»:

Дженоа 0:3 Ювентус

Дженоа 1:1 Сампдория (поражение по пенальти в Кубке)

Венеция 2:0 Дженоа

Дженоа 1:1 Рома

Дженоа 0:2 Верона

Личные встречи

История очных противостояний говорит о доминировании «Аталанты». В последних 9 матчах «Аталанта» не проигрывала «Дженоа», а в прошлом сезоне дважды обыграла соперника с общим счетом 6:1. Это показывает, что «Аталанта» знает, как справиться с обороной гостей и доминировать в домашних встречах.

История личных встреч:

Серия А, 11.02.2024: Дженоа 1:4 «Аталанта»

Серия А, 22.10.2023: «Аталанта» 2:0 Дженоа

Серия А, 13.03.2022: «Аталанта» 0:0 Дженоа

Серия А, 21.12.2021: Дженоа 0:0 «Аталанта»

Серия А, 15.05.2021: Дженоа 3:4 «Аталанта»

Статистика

«Аталанта»

Средняя результативность: 1.80 гола за матч

Среднее количество пропущенных: 1.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 9 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

3 матча без побед в последних турах

«Дженоа»

Средняя результативность: 0.40 гола за матч

Среднее количество пропущенных: 1.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 2 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов

4 матча без побед

Прогноз на матч «Аталанта» – «Дженоа»

Ожидается, что «Аталанта» возьмет инициативу в свои руки с первых минут. Команда показывает хорошую результативность на своем поле и должна уверенно атаковать слабую оборону «Дженоа». Гости, в свою очередь, постараются закрыться в защите и сыграть на контратаках, но этого может быть недостаточно против мощной атаки хозяев. Вероятнее всего, «Аталанта» одержит уверенную победу, контролируя игру на протяжении всего матча.

Наиболее вероятный исход – победа «Аталанты» с преимуществом в 2 мяча. «Дженоа» вряд ли сможет серьезно угрожать воротам хозяев, учитывая текущие проблемы в атаке.

Рекомендации для ставок:

Победа «Аталанты» – коэффициент 1.70

Обе команды забьют – коэффициент 2.00

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Рекомендация: Победа «Аталанты» за коэффициент 1.70.

Прогноз на точный счет

Матч обещает быть под контролем «Аталанты», которая должна уверенно реализовать свои моменты. Ожидается, что хозяева забьют 2-3 мяча, а «Дженоа» ответит максимум одним голом.

Рекомендация: 3:1 за коэффициент 9.50.