ФИФА определила стадионы для клубного ЧМ-2025

ФИФА определилилась с 11 городами и 12 стадионами США, которые в следующем году примут клубный чемпионат мира.

Полный список мест и арен выглядит так: Атланта («Мерседес-Бенц Стэдиум»), Шарлотт («Банк оф Америка Стэдиум»), Цинциннати («ТКЛ Стэдиум»), Лос-Анджелес («Роуз Боул Стэдиум»), Майами («Хард Рок Стэдиум»), Нэшвилл («Джодис Парк»), Нью-Йорк/Нью-Джерси («Метлайф Стэдиум»), Орландо («Кемпинг Ворлд Стэдиум», «Интер энд Ко Стэдиум»), Филадельфия («Линкольн Файненшел Филд»), Сиэтл («Люмен Филд») и Вашингтон («Ауди Филд»).

Финал пройдет на стадионе «Метлайф Стэдиум» в агломерации Нью-Йорка.