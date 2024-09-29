Поражения «Спартака» и «Зенита», гол Дзюбы «Ростову», победа Слуцкого в Китае и другие новости

Канчельскиса не пустили на базу «МЮ».

«Шэньхуа» Слуцкого в меньшинстве одержал гостевую победу над «Циндао Хайню».

Стала известна реакция Виллиана Жозе на упреки руководства «Спартака».

Фанаты «ПСЖ» скандировали фамилию Сафонова после победы над «Ренном».

Вяльбе призвала сбросить бомбу на Лондон, чтобы Россию вернули в мировой спорт.

Стало известно, когда Пьянич дебютирует за ЦСКА.

РПЛ. «Спартак» проиграл «Локомотиву» (1:3), у Самошникова дубль.

Девушка Пиняева выложила видео жарки шашлыка после победы над «Спартаком».

Защитник «Краснодара» наступил на пах Гонду – его не удалили.

Дзюба повторил рекорд РПЛ.

РПЛ. «Зенит» проиграл «Краснодару» (0:2) из-за дикой ошибки защитника.

Грубая ошибка Караваева, из-за которой «Зенит» проиграл «Краснодару».

РПЛ. Гол Дзюбы помог «Акрону» обыграть «Ростов» (2:0).

Дзюба – о голе «Ростову»: «Однажды Карпин меня сильно обидел, справедливость есть».

Карпин прокомментировал поражение «Ростова» от «Акрона»: «Это катастрофа».