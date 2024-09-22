Лудомания Глушенкова, отстранение Глушакова, ассисты Дзюбы, ЦСКА согласился на условия Пьянича и другие новости

«Гранада» объявила об увольнении Абаскаля.

Козлов из «Краснодара» подписался на российскую порнозвезду.

Широков призвал Глушенкова покинуть Россию после его скандальных слов про сборную.

«Атланта»: «Миранчук не заметил отсутствие флага России под своей фамилией».

Глушакова вывели из основы «Химок».

Дзюба отдал три голевых паса за два матча в «Акроне» в РПЛ.

У бывшей жены Сафонова изъяли «Мерседес».

РПЛ. «Зенит» одержал волевую победу над «Факелом» (3:1).

Чалов забил первый гол за ПАОК.

ЦСКА согласился на условия Пьянича.

Стал известен новый клуб Евсеева.

Агент сообщил о зависимости Глушенкова.