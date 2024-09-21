В воскресенье, 22 сентября, «Химки» и «Оренбург» сыграют в 9 туре российской Премьер-лиги. Встреча начнется в 14:15 по московскому времени.

«Химки»

Подмосковные «Химки» занимают 14-е место в турнирной таблице, имеют 6 очков после 8 туров. Команда одержала одну победу, трижды сыграла вничью и потерпела четыре поражения, забила 9 голов и пропустила 16. Три последние игры команды:

«Оренбург» также набрал 6 очков и занимает 13-е место, имеет на счету одну победу, три ничьи и четыре поражения. Команда забила 11 голов и пропустила 17. Три последние матча комангды:

Прогноз на матч «Химки» – «Оренбург»

Три последние очные встречи команд:

В предстоящей встрече вряд ли стоит ждать обилия голов, поэтому поставим на ТМ 2.5 за 2.05.