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    • «Химки» – «Оренбург»: прогноз на матч 9 тура российской Премьер-лиги, 22 сентября

    «Химки» – «Оренбург»: прогноз на матч 9 тура российской Премьер-лиги, 22 сентября

    В воскресенье, 22 сентября, «Химки» и «Оренбург» сыграют в 9 туре российской Премьер-лиги. Встреча начнется в 14:15 по московскому времени.

    «Химки»

    Подмосковные «Химки» занимают 14-е место в турнирной таблице, имеют 6 очков после 8 туров. Команда одержала одну победу, трижды сыграла вничью и потерпела четыре поражения, забила 9 голов и пропустила 16. Три последние игры команды:

    «Оренбург»

    «Оренбург» также набрал 6 очков и занимает 13-е место, имеет на счету одну победу, три ничьи и четыре поражения. Команда забила 11 голов и пропустила 17. Три последние матча комангды:

    • 14.09.2024, «Оренбург» – «Локомотив» 2:4;
    • 08.09.2024, «Ростов» – «Оренбург» 3:1;
    • 01.09.2024, «Оренбург» – «Динамо» 2:2.

    Прогноз на матч «Химки» – «Оренбург»

    Три последние очные встречи команд:

    • 31.07.2024, «Химки» – «Оренбург» 1:0;
    • 23.02.2023, «Химки» – «Оренбург» 2:5;
    • 04.11.2022, «Химки» – «Оренбург» 2:0.

    В предстоящей встрече вряд ли стоит ждать обилия голов, поэтому поставим на ТМ 2.5 за 2.05.

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    Источник: «Бомбардир»

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    21.09.2024 10:11
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