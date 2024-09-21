В воскресенье, 22 сентября, «Химки» и «Оренбург» сыграют в 9 туре российской Премьер-лиги. Встреча начнется в 14:15 по московскому времени.
«Химки»
Подмосковные «Химки» занимают 14-е место в турнирной таблице, имеют 6 очков после 8 туров. Команда одержала одну победу, трижды сыграла вничью и потерпела четыре поражения, забила 9 голов и пропустила 16. Три последние игры команды:
- 19.09.2024, «Химки» – «Локомотив» 1:5;
- 15.09.2024, «Акрон» – «Химки» 3:0;
- 06.09.2024, «Химки» – «Broke Boys» 2:0.
«Оренбург»
«Оренбург» также набрал 6 очков и занимает 13-е место, имеет на счету одну победу, три ничьи и четыре поражения. Команда забила 11 голов и пропустила 17. Три последние матча комангды:
- 14.09.2024, «Оренбург» – «Локомотив» 2:4;
- 08.09.2024, «Ростов» – «Оренбург» 3:1;
- 01.09.2024, «Оренбург» – «Динамо» 2:2.
Прогноз на матч «Химки» – «Оренбург»
Три последние очные встречи команд:
- 31.07.2024, «Химки» – «Оренбург» 1:0;
- 23.02.2023, «Химки» – «Оренбург» 2:5;
- 04.11.2022, «Химки» – «Оренбург» 2:0.
В предстоящей встрече вряд ли стоит ждать обилия голов, поэтому поставим на ТМ 2.5 за 2.05.