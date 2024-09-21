Воровство Соболева в «Спартаке», победа легенд ЦСКА над «Зенитом» и другие новости

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Зарема заявила о дисфункции одного из блоков «Спартака».

Колосков – о влиянии Fan ID на российский футбол: «Главная задача выполнена».

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Веллитон сказал, что отвечает людям, которые спрашивают у него про Россию.

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