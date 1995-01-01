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Спецпроект
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
1
17:28
Гендиректор «Химок» высказался о ситуации с Глушаковым
17:12
Бубнов разобрал игру «Зенит» – «Факел»
3
16:34
Кузяев забил «Монако»
16:05
Мы перезапустили и усовершенствовали телеграм-бот «Бомбардира»: подписывайтесь на любимые клубы РПЛ!
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Все новости
16:45
Ловчев: «У «Спартака» все время пожар в обороне»
3
16:08
РПЛ. «Оренбург» в большинстве не смог победить «Химки» (0:0)
1
16:00
«Руки чешутся»: Юран ответил, когда вернется в РПЛ
4
15:56
У спартаковца Маркиньоса погиб отец – разбился на мотоцикле в Бразилии
5
15:49
Сафонов получил неудовлетворительную оценку за дебют в Лиге 1
6
15:42
Фанаты ПАОКа оценили дебютный гол Чалова
3
15:36
Газизов ответил критикам своих трансферов в «Спартаке»
2
15:27
Стали известны стартовые составы на матч «Ростов» – «Динамо» Мх: 22 сентября
15:26
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Динамо»: 22 сентября
5
15:06
Гогуа удалился на 24-й минуте матча с «Оренбургом» – Селюк называл его одним из лучших защитников РПЛ
5
14:26
Фото
На матч РПЛ пришел 291 зритель
17
14:21
Бывший директор «Спартака» сравнил Дзюбу и Соболева
1
14:15
Игроки «Баварии» удивлены методами Компани
1
14:02
Непомнящий призвал игроков «Акрона» брать пример с Дзюбы
1
13:55
В Госдуме одним словом описали игру «Спартака» в этом сезоне
15
13:48
Семшов оценил новый формат Лиги чемпионов
13:35
Стало известно, сколько Дагестан тратит на «Динамо»
13:29
Газизов назвал свою ошибку при назначении в «Спартак»
3
13:21
Кечинов заявил, что не считает Абаскаля тренером
1
13:09
Стали известны стартовые составы на матч «Химки» – «Оренбург»: 22 сентября
13:03
В «Спартаке» прокомментировали попадание только одного игрока команды в список 33 лучших прошлого сезона РПЛ
11
12:51
Фото
Дима Билан получил подарок от «Зенита»
10
12:42
Фото
Фанаты массово призывают Пьянича перейти в ЦСКА
2
12:30
Абена раскрыл игроков «Спартака», которые учили его материться на русском
7
12:10
Фото
Жуткий перелом Малиновского в матче с «Венецией»
5
11:55
Фото
Абаскаль вернулся в Россию на следующий день после увольнения из «Гранады»
20
11:46
Мостовой высказался о предстоящей стажировке в «Спартаке»
3
11:39
Николич объяснил, над чем нужно работать ЦСКА
2
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01.01.1970 03:00
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