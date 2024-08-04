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Реакция Николича на 5:1 с «Оренбургом»

4 августа 2024, 18:20
4

Главный тренер ЦСКА Марко Николич подвел итоги матча с «Оренбургом».

Московская команда победила со счетом 5:1. Игорь Дивеев забил два гола.

– Что получилось в первую очередь?

– Конечно, доволен игрой. Мне кажется, что слишком расслабленно начали матч, но потом добавили. «Оренбург» – неприятная команда, с ней нужно играть в шахматный футбол.

– Сегодня была очень хорошая реализация.

– Реализация порадовала, но могли забить и больше, было пару хороших моментов.

– Вы отмечали, что «Оренбургу» нельзя давать пространство, однако у них появлялась свобода.

– Были расслаблены. Повели 2:0, но затем сразу же пропустили…

– Что скажете о дубле Игоря Дивеева и яркой игре Ивана Облякова?

– У Дивеева есть необходимые качества для успешной игры при стандартах. За Облякова рад, он и должен показывать такую игру.

Источник: «Бомбардир»
Комментарии (4)
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...уефан
1722785166
...ну, какая может быть реакция в таком случае, конечно же фейс-смайл)...
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Snek
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