Реакция Николича на 5:1 с «Оренбургом»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич подвел итоги матча с «Оренбургом».
Московская команда победила со счетом 5:1. Игорь Дивеев забил два гола.
– Что получилось в первую очередь?
– Конечно, доволен игрой. Мне кажется, что слишком расслабленно начали матч, но потом добавили. «Оренбург» – неприятная команда, с ней нужно играть в шахматный футбол.
– Сегодня была очень хорошая реализация.
– Реализация порадовала, но могли забить и больше, было пару хороших моментов.
– Вы отмечали, что «Оренбургу» нельзя давать пространство, однако у них появлялась свобода.
– Были расслаблены. Повели 2:0, но затем сразу же пропустили…
– Что скажете о дубле Игоря Дивеева и яркой игре Ивана Облякова?
– У Дивеева есть необходимые качества для успешной игры при стандартах. За Облякова рад, он и должен показывать такую игру.