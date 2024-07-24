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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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  • Отстранение Соболева, Марио Фернандеса предложили «Химкам», подбитый глаз Сафонова и другие новости

Отстранение Соболева, Марио Фернандеса предложили «Химкам», подбитый глаз Сафонова и другие новости

24 июля 2024, 00:29

«Матч ТВ» покажет только одну игру 2-го тура РПЛ.

Сбежавший из России Норманн восхитился горячим фото Люси Чеботиной – они встречаются.

Глава «Фламенго» подробно высказался о переговорах по Клаудиньо: «Верю в здравый смысл, хоть они и русские».

Федотов сравнил столкновение Акинфеева и Комличенко со стыком Игоря и Веллитона в 2011 году.

Дебютант Бундеслиги подписал хавбека «Ростова».

«Спартак» отдал Тавареша в аренду.

Лосев раскрыл сумму ежемесячного вознаграждения за золото Олимпиады-1988.

«Бетис» рассчитывает купить у «Краснодара» Кордобу.

Сафонова заметили в Париже с подбитым глазом.

Клаудиньо просит «Зенит» продать его во «Фламенго».

Соболева отстранили от основы «Спартака».

Марио Фернандеса предложили другому клубу РПЛ.

Источник: «Бомбардир»
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