Отстранение Соболева, Марио Фернандеса предложили «Химкам», подбитый глаз Сафонова и другие новости

«Матч ТВ» покажет только одну игру 2-го тура РПЛ.

Сбежавший из России Норманн восхитился горячим фото Люси Чеботиной – они встречаются.

Глава «Фламенго» подробно высказался о переговорах по Клаудиньо: «Верю в здравый смысл, хоть они и русские».

Федотов сравнил столкновение Акинфеева и Комличенко со стыком Игоря и Веллитона в 2011 году.

Дебютант Бундеслиги подписал хавбека «Ростова».

«Спартак» отдал Тавареша в аренду.

Лосев раскрыл сумму ежемесячного вознаграждения за золото Олимпиады-1988.

«Бетис» рассчитывает купить у «Краснодара» Кордобу.

Сафонова заметили в Париже с подбитым глазом.

Клаудиньо просит «Зенит» продать его во «Фламенго».

Соболева отстранили от основы «Спартака».

Марио Фернандеса предложили другому клубу РПЛ.