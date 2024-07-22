Генич объяснил, почему не пошел работать на Первый канал

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич признался, что его приглашал на работу Первый канал. Это было во время чемпионата мира-2018 в России.

– Перед чемпионатом мира в России было просто шикарнейшее предложение от Первого канала. Шикарнейшее, да.

– Ну наверное, как у Казанского было, он принял от Первого канала предложение. Тоже хорошие деньги, насколько я знаю.

– Да. Но, видимо, Ден был чуть позже.

– Он точно был позже. Я имею в виду, что предложение по деньгам тоже хорошее.

– Да, перед чемпионатом было солидное предложение. И это было еще до Ромы Гутцайта, насколько я помню. У меня уже была хорошая зарплата на «Матче», и Первый канал ее как бы увеличивал вдвое.

– Ничего себе.

– Причем, знаете, при разговоре…Как там было сказано: «Константин, я думаю, что нет смысла обсуждать финансовые условия, потому что мы знаем, сколько вы получаете на «Матче», мы эту сумму и будем платить». И называют сумму: «Вы же столько получаете?» Я говорю: «Да».

– А там?

– А там вообще, даже близко нет. Ну, – говорю, – хорошо.

– Ну это больше миллиона рублей?

– Ну, близко.

– Близко к миллиону рублей?

– Да.

– Солидно. То есть просто из-за любви к коллективу, не ушел туда?

– Да. Но были реально очень хорошие деньги. Я когда и жене сказал, и маме сказал, думаю: «Ну как? За деньги да». За деньги, и мне там такие перспективы, не знаю, правда или не правда, из того, что обещали. Знаешь, часто бывает, наговорят, чтобы… Надо было переходить в штат, надо было переходить с подписанным контрактом. Мне сказали, что я буду комментировать матч открытия чемпионата мира. Ну, представляешь, матч открытия против Саудовской Аравии.

– Вместо Слуцкого и Елагина.

– Александр Викторович появился чуть позже. Но вот со Слуцким, возможно, да. Это мне обещали, я не знаю, чтобы из этого появилось. И большое количество матчей на чемпионате мира. Это определенный такой Эверест. Ну, то есть выше уже… Чемпионат мира, пик истории в нашей стране, тебя зовет Первый канал для работы на домашнем чемпионате мира. То есть для комментатора, ну куда уже выше? И дальше там говорили, Олимпиада, все дела. Меня смущало, что вот закончится чемпионат мира, и что дальше? Я не смогу без работы. Я уже привык в этом режиме жить – здесь Испания, здесь Россия, здесь студия, здесь все. Вот в этом режиме мне комфортно.