Поражение «Спартака», Чалов – в ПАОКе, Мусагалиев ждет Дзюбу в Медиалиге и другие новости

Карпин двумя словами отреагировал на 4 гола Глушенкова за «Зенит».

Медведев раскрыл секрет результативности Глушенкова в «Зените».

Клуб Медиалиги планирует подписать Дзюбу.

Правительство РФ заблокировало трансфер Илича в «Зенит».

Матерная речь Карпина в раздевалке «Ростова» после матча с ЦСКА.

Трансфер Чалова в ПАОК завершен.

36-летний Ракитич вернулся в Европу – в клуб Гаттузо.

Жена разрешила Давиле вернуться в ЦСКА.

Фанаты «Спартака» скандировали «Зенит» – позор российского футбола» на матче с «Оренбургом».

РПЛ. «Спартак» проиграл «Оренбургу» в дебютном матче Станковича (0:2).

«Ужасающий привоз»: результативная ошибка спартаковца Максименко в матче с «Оренбургом».